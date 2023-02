Governo vai enviar dinheiro para prefeituras

Não é de hoje que milhares de brasileiros criticam a demora no atendimento em Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). As filas para atualizações e entradas no Cadúnico cresceram nos últimos meses. É neste sentido que o Governo Federal decidiu enviar R$ 2,2 bilhões para que as prefeituras resolvam o problema.

Segundo as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a ideia é que as gestões municipais usem este dinheiro para contratar novos funcionários. Eles estimam que os prefeitos devem contratar até 12 mil novos agentes do sistema e reforcem os equipamentos de inscrição no Cadúnico.

“Repassamos o recurso para o município, e eles fazem a contratação. São agentes de cadastro, que fazem o cadastramento e a visitação. É um trabalho presencial. Tem uma parte que trabalhamos com inteligência artificial, a partir do cruzamento da base de dados do INSS, da Caixa, da Saúde e da Educação. Por isso é um sistema muito complexo”, disse o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT).

No atual formato do Cadúnico, as prefeituras são as responsáveis por colher os dados dos cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade social. Estas informações são enviadas para o sistema do Governo Federal, que vai analisar quem são as pessoas que podem entrar em benefícios como o Bolsa Família, por exemplo.

“Muitos dos municípios, por falta de condição financeira, demitiram suas equipes. Agora teremos a recomposição com assistente social, psicólogo, profissionais de diversas áreas, para poder trabalhar com a devida segurança”, disse Wellington Dias em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta quarta-feira (1).

Revisão nos cadastros

Neste mês de fevereiro, o Ministério do Desenvolvimento Social deverá intensificar o processo de pente-fino nas contas do Cadúnico. Segundo as informações oficiais, a ideia é justamente identificar as pessoas que estariam dentro do sistema sem obedecer todas as regras.

O resultado deste processo deverá ser a exclusão de milhares de famílias que hoje fazem parte do programa social. O novo governo alega que a gestão anterior teria inserido pessoas no Bolsa Família sem fazer a devida análise dos dados, sobretudo no segundo semestre do ano passado. Aliados de Bolsonaro negam.

O plano do novo governo é concluir todo este processo de pente-fino ainda neste mês de fevereiro. Assim, seria possível iniciar os pagamentos da versão turbinada do Bolsa Família a partir do próximo mês de março.

Bolsa Família

Antes mesmo do fim deste processo de pente-fino e de busca ativa, o Bolsa Família seguirá fazendo os seus pagamentos regulares. A próxima liberação, aliás, deve acontecer a partir do dia 13 deste mês de fevereiro.

Abaixo, você pode conferir o calendário completo de liberações do Bolsa Família para este mês. O Ministério ainda não divulgou o número exato de pessoas que poderão receber o benefício nas próximas semanas.

Usuários com NIS final 1: 13 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 14 de fevereiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 15 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 16 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 17 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 22 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 23 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 24 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de fevereiro (terça-feira).