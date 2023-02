Governo vai excluir 2,5 milhões, diz ministro

Dos mais de 21,8 milhões de usuários que fazem parte do Bolsa Família, cerca de 2,5 milhões perderão o direito de fazer parte do benefício nos próximos dias. Ao menos foi o que disse o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) em entrevista nesta semana.

“A avaliação é de que a gente vai ter uma retirada mínima de 2,5 milhões de irregulares. Mas, também, com busca ativa, temos condições de trazer para o recebimento quem tem o direito e estava na fila, estava fora, gente que está passando fome”, disse no dia 24 de fevereiro.

O Ministro lembrou que o Governo Federal está seguindo neste mês com o processo de pente-fino. Em entrevista recente, ele disse que este procedimento já teria encontrado milhares de contas irregulares. Algumas delas são de pessoas que recebiam salário altos e mesmo assim estavam dentro do sistema de pagamentos do programa Bolsa Família.

Desde a semana passada, o Ministério do Desenvolvimento Social iniciou um processo de retirada voluntária dos cidadãos que estão em situação de irregularidade. Segundo Dias, cerca de 2,2 mil famílias optaram por se excluir do projeto, e não devem receber nenhum tipo de punição por isso.

Dias também disse que deverá inserir pouco mais de 700 mil pessoas no programa dentro do Bolsa Família. Tratam-se de cidadãos que cumprem todos os requisitos de entrada no projeto, mas que não estavam conseguindo receber nada. O Governo investiu em uma espécie de busca ativa para tentar encontrar estes cidadãos.

Saldo será negativo

Caso os números apresentados por Wellington Dias se confirmem, é possível adiantar que o saldo de novas entradas será negativo. Afinal, o número de pessoas que serão selecionadas é menor do que o de exclusões.

Os dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome apontam que cerca de 21,8 milhões de pessoas estão dentro do programa social neste mês de janeiro.

Considerando que 2,5 milhões de indivíduos serão excluídas e outras 700 mil serão incluídas, então o número total de beneficiários do programa Bolsa Família poderia bater a marca dos 20 milhões, ou seja, menos do que a marca atual.

Bolsa Família

Quem passar pelo pente-fino e chegar dentro do projeto em março deste ano, passará a receber os pagamentos já com o novo desenho do programa social. O Governo prepara uma série de alterações para os próximos meses.

Um dos pontos, por exemplo, é o início da liberação do adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. Além disso, o Governo pretende pagar um segundo adicional de até R$ 50 para famílias com filhos de idade de 7 a 18 anos.

O poder executivo também prepara mudanças no ritmo de seleções. A ideia é dar preferência para as famílias mais numerosas. A avaliação do Ministério é de que estes grupos familiares precisam da ajuda do estado com mais urgência.

Para este mês de fevereiro, o que se sabe é que o Bolsa Família está seguindo com as liberações normalmente.