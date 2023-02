Gracie Hunt: de filha dona do Chiefs a Miss Kansas, personalidade da mídia social e maratonista

Fou pelo menos um ano, um dos NFLAs herdeiras de pedigree de Mariana cativaram milhares de fãs que a seguem nas redes sociais, onde se tornou uma sensação com mais de 240 mil seguidores que apreciam constantemente as imagens e vídeos que carrega no seu Instagram, nos quais reflete a vida de luxo ela tem. Mas Gracie Hunt é muito mais do que isso.

Como atleta, ela sofreu concussões

Gracie Hunt é muito mais do que apenas a filha de Clark HuntCEO da Kansas City Chiefs e neta de Lamar Hunt, fundador da equipe. Gracie já dava sinais de interesse pelo esporte desde pouco antes do Super Bowl LV, em que os Chiefs derrotaram o São Francisco 49ers.

Acontece que Gracie queria seguir carreira no futebol, mas sofreu quatro contusões que a fizeram desistir do esporte. Dotada de um belo físico e da inteligência que é de família, Gracie entrou Miss Kansas EUA aos 21 anos, conquistando o título que sua mãe, Caça Taviavenceu 28 anos antes.

A partir daí participou do Miss USA e ficou entre as 16 finalistas, e depois tem se dedicado a fazer carreira nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde costuma postar fotos em que mostra seu físico e compartilha comentários e fatos relevantes para ela com seus fãs.

Ela está se preparando para correr a Maratona de Boston

Gracie foi embaixadora da Special Olympics e agora está mais dedicada ao mundo dos esportes. Ela agora se prepara para participar do maratona de Bostondepois de participar de sua primeira maratona em julho passado.

“Eu me inscrevi para minha primeira maratona cerca de 13 horas antes do início da corrida”, diz Hunt. “Eu nunca havia corrido em uma corrida registrada antes e nunca tinha corrido mais de 13 milhas consecutivas, e havia feito isso em fita vários anos antes …. Arrisquei, me inscrevi por volta das 17h daquele dia e corri às 6h do dia seguinte e terminei em três horas e 45 minutos, e foi isso que deu início à minha carreira de maratonista”, compartilhou.

Hunt vai participar da lendária Maratona de Boston e comenta como tem sido seu treino: “Quando eu jogava futebol, adorava correr como um complemento cardiovascular para minha resistência em campo. Para as maratonas é diferente, porque você tem que ensinar seu corpo a lidar com esforços muito mais longos”, explicou ela.

Por enquanto, Gracie e sua família estão focados em apoiar os Chiefs, que buscarão seu segundo título em três anos no próximo domingo no Super Bowl LVII.