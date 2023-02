Gracie Hunt estava deslumbrante ao homenagear o campeão do Super Bowl, Patrick Mahomes

Gracie Hunt, filha do Clark Hunt, co-proprietário do Kansas City Chiefs tem sido bastante popular recentemente devido à sua atividade no Instagram, que conquistou seus 352.000 seguidores até agora, e é por causa do conteúdo que ela carrega.

Mais recentemente, Gracie estava incrível em um lindo vestido vermelho e salto alto de 6″ para ir com o grande conjunto para participar da cerimônia de premiação da NFL para homenagear o quarterback do Kansas City Chiefs e campeão do Super Bowl LVII, Patrick Mahomes.

Gracie Hunt estava usando um vestido vermelho impressionante com salto de 6″

Aos 23 anos, Hunt, 23, trabalha em relações públicas para a equipe do papai enquanto frequentava a Universidade do Kansas, ela também esteve no circuito de concursos e foi coroada Miss Kansas EUA em 2021. Ela é

Gracelyn “Gracie” Hunt tem dois irmãos, Knobel e Ava, que também se juntaram ao Super Bowl Celebration como seus família é dona dos Chiefs desde sua fundação em 1959, quando Lamar Hunt também foi membro fundador da American Football League.

Gracie Hunt tem paixão por futebol, mas vem de uma família de futebol americano

Gracie foi entrevistada pela revista People em 2021 e afirmou que amava futebol “,O futebol foi meu primeiro amor, eu queria jogar na faculdade. Ganhei o campeonato quando estava no ensino médio com meu time do ensino médio e joguei no clube também.”

No entanto, por ser apaixonada e competitiva, ela deu tudo de si e, infelizmente, sofreu uma concussão “Depois de sofrer quatro concussões, esse era um sonho que eu não poderia mais perseguiro que é muito difícil quando você trabalha a vida inteira para ser bom em alguma coisa”, disse ela. “Tive que encontrar um novo sonho.”