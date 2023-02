Graduações GRATUITAS no IFAC mais de 500 vagas

O Edital Nº 14 – PROEN/IFAC abriu vagas para cursos de graduações gratuitas no IFAC (Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia do Acre). As vagas são para diversos cursos e campi do instituto. Dessa forma, é possível escolher, não só o curso de graduação, como também o local das aulas.

No entanto, os campi não oferecem todos os cursos disponíveis. Por isso, dependendo da graduação que o candidato quer fazer, não será possível escolher o lugar. As aulas terão início no primeiro semestre letivo de 2023.

Confira mais sobre as vagas para os cursos de graduações gratuitas no IFAC no artigo abaixo!

Quais são os pré-requisitos?

Os candidatos que querem concorrer a uma das vagas disponíveis para os cursos de graduações gratuitas no IFAC precisam, antes de mais nada, possuir um diploma de ensino médio.

Além disso, o candidato precisa ter feito uma prova do Enem entre os anos de 2010 e 2022, sendo que ele não pode ter obtido nota zero em nenhuma das quatro áreas de conhecimento da prova, bem como não pode tirar zero na redação. Contudo, não existe nota de corte para os cursos.

Por último, como todos os cursos ofertados são presenciais, o aluno precisa ter disponibilidade de assistir às aulas no campus do IFAC. Do mesmo modo, precisa possuir tempo para realizar atividades acadêmicas fora do turno do curso e, também, nos sábados letivos.

Como realizar a inscrição nas graduações gratuitas do IFAC?

A inscrição no processo seletivo para as vagas nas graduações gratuitas no IFAC está disponível de forma online. Portanto, o candidato deve acessar o endereço eletrônico para poder participar da seleção.

Ao acessar o site, o candidato clicar em “INSCREVA-SE AQUI” e, após isso, deve preencher todas as informações que estão presentes no formulário de inscrição, inclusive, a nota do Enem em cada área e na redação.

O prazo para realizar essa inscrição é até o dia 22 de fevereiro de 2023, sendo só é possível realizar uma inscrição por CPF. Ou seja, cada pessoa pode se candidatar para um único curso em um único campus. Desse modo, caso alguém escolha mais de uma vaga, o sistema de inscrição só irá considerar a última escolha do candidato.

Quais são os cursos disponíveis?

Existem, ao todo, 560 vagas de graduações gratuitas no IFAC, sendo que elas estão abertas nos seis campi do instituto. Alguns desses cursos possuem vagas em mais de um campus. Em contrapartida, outros cursos estão disponíveis em um único lugar e, somente, em um turno.

O curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, por exemplo, possui vagas no campus Baixada do Sol e no Tarauacá. Da mesma forma, a graduação de Licenciatura em Física está no campus Cruzeiro do Sul e no Sena Madureira. Além disso, as graduações de Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Ciências Biológicas também estão em dois locais.

Por outro lado, Tecnologia em Agroecologia, Processos Escolares, Sistemas para Internet, e Gestão Ambiental, assim como, Bacharelado em Administração e em Zootecnia estão só em um campus.