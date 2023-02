Grammy recebe reação dos fãs de Aaron Carter por ele ter sido excluído do ‘In Memoriam’

Aaron Carter ficou de fora da seção ‘In Memoriam’ do Grammy deste ano, onde eles homenageiam todos os músicos que não estão mais conosco.

O tributo deste ano incluiu Loretta Lynn, Takeoff, Christine McVie, Lisa Marie Presley, DJ Stephen “Twitch” Boss, Naomi Judd, Jeff Beck, Olivia Newton-John, Coolio, David Crosby e muitos mais,

Enquanto o tributo também teve cantores como Kacey Musgraves, Quavo, Sheryl Crow, Mick Fleetwood e Bonnie Raitt, Aaron Carter foi deixado de fora e os fãs não aceitaram bem.

Aaron Carter, que morreu em 5 de novembro de 2022 por motivos não revelados, não apareceu na seção e imediatamente os fãs começaram a usar a mídia social como seu alto-falante.

Um fã twittou um retrato do cantor enquanto escrevia “Desde que o Grammy optou por não incluir a foto de Aaron Carter ao homenagear os cantores falecidos. Vou apenas postar minha mini homenagem porque isso é muito triste. Descanse em paz Aaron Carter #Grammys2023,” .

Outro tocou no Twitter “Ok, mas o #Grammy deixando #Aaroncarter fora do tributo me deixou chateado! wtf!?!?”

“Por que diabos Aaron Carter não foi incluído na parte memoriam do #GRAMMYs ??? Isso foi frio”, continuou outro

Os comentários continuaram se acumulando com milhares de pessoas em verdadeiro desacordo “Eles realmente esnobaram Aaron Carter durante os tributos à morte no Grammy. Simplesmente uau. Não estou impressionado. #Aaroncarter#GRAMMYs,”

Os fãs começaram uma hashtag chamada Aaroncarter#GRAMMYs, por causa do incidente

“Realmente não entendo por que Aaron Carter foi deixado de fora do ‘in Memoriam’, ele mudou completamente o jogo da música pop adolescente, quebrou tantos recordes e realmente abriu o caminho para tantas jovens estrelas pop que o seguiram. #GRAMMYs “, disse outro fã.

“Ei, #GRAMMYs, foda-se você por não incluir Aaron Carter no memoriam!!! Isso é desrespeitoso”, disse alguém, com outro concordando: “Eles estão definitivamente errados por deixar Aaron Carter de fora. Ele teve sucessos.”

O corpo de Carter foi encontrado em uma banheira em sua casa e, embora o relatório toxicológico não tenha sido esclarecido, os familiares suspeitam que tenha sido uma overdose de drogas.