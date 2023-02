Gran Coffee ABRE VAGAS em QUATRO CIDADES

A Gran Coffee, empresa que é líder na América do Sul em máquinas de cafés e bebidas quentes e a maior distribuidora da Nespresso no país, está atrás de novos funcionários nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Posto isso, veja quais são os cargos disponíveis e suas localidades:

Analista de Cargos e Salários – Campinas – SP – Efetivo;

Assistente De Frota – Hortolândia – SP – Transporte;

Analista De R&S – São Paulo – SP – Recrutamento e Seleção;

Auxiliar Técnico De Manutenção – Rio de Janeiro – RJ – Preparador de Máquinas;

Analista De Cobrança – Campinas – SP – Crédito e Cobrança;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Venda Externa;

Supervisor De Operações – São Paulo – SP – Governança;

Auxiliar Técnico De Manutenção – São Paulo – SP – Preparador de Máquinas e Equipamentos.

Mais sobre a Gran Coffee e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Gran Coffee, é válido destacar que estamos falando de uma companhia que atua nos mais diversos segmentos, com a missão de oferecer soluções para que se possa saborear café expresso, bebidas e alimentação com prazer, qualidade, praticidade e custos competitivos.

Além disso, fundada em 1998, a Gran Coffee desenvolveu um padrão de atendimento exclusivo para o mundo corporativo. A grande variedade de modelos existentes permite a implantação de serviços personalizados, adequados aos mais variados ramos de atividade: empresas, escritórios, clínicas, hotéis, restaurantes, entre outros.

Por fim, comprometida com sua missão de “oferecer soluções para que se possa saborear café espresso, bebidas quentes e alimentação com prazer, qualidade, praticidade e custos competitivos”, a Gran Coffee prima por desenvolver relações com parceiros, fornecedores, funcionários e investidores que a possibilitem alcançar seu principal objetivo: a satisfação do cliente.

