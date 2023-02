Grande AVISO GERAL para quem é cliente do Nubank e precisa declarar o Imposto de Renda

No ano de 2022, o Nubank criou as “Caixinhas do Nubank”, de forma sucinta, trata-se de uma ferramenta para o cliente guardar dinheiro de acordo com seus objetivos. Todo o processo é feito diretamente pelo aplicativo da instituição financeira.

Imposto de Renda 2023: como declarar as Caixinhas do Nubank?

Quando o cliente cria a Caixinha do Nubank, o aplicativo sugere um investimento, ou seja, é um investimento feito pelo cliente no momento do direcionamento do valor. Por isso, os valores guardados precisam ser declarados no Imposto de Renda 2023.

De acordo com o Nubank, as caixinhas são direcionadas para dois tipos de investimentos: RDB do Nubank, que rende 100% do CDI, e a caixinha reserva de emergência, que possibilita o resgate imediato. Por conta dessa rentabilidade e facilidade para a aplicação, as Caixinhas do Nubank se popularizaram entre os clientes. Visto que facilita a organização do planejamento financeiro.

Como declarar o dinheiro que está nas Caixinhas com RDB?

Dessa forma, se o valor guardado foi direcionado para as caixinhas com RDB, são valores que devem ser declarados junto com o saldo da sua conta Nubank. A fintech explica que no bloco relacionado a “bens e direitos” no informe de rendimento que o Nubank envia aos seus clientes, é possível analisar informações sobre o dinheiro que o cliente possui em RDB. Esse dinheiro estará identificado com a fonte pagadora Nu Financeira.

Como declarar o dinheiro que está nas Caixinhas com fundo?

De acordo com o Nubank, a outra opção para declaração do Imposto de Renda das caixinhas é o Nu Reserva Imediata. Trata-se de um fundo que deve ser declarado como qualquer outro investimento dentro do programa da Receita Federal.

Assim sendo, na ficha bens e direitos, o cliente deve indicar o seu patrimônio. Ao analisar o informe de rendimentos do Nubank, no bloco bens e direitos do informe, poderá verificar informações sobre “Fundos de Investimentos Nubank”. A fintech destaca que a identificação no informe está como Nu Reserva Imediata, e não como Caixinha.

Declare separadamente cada fundo de investimento

Além disso, a fintech explica que se o cliente possui mais de um Fundo de Investimento, é necessário declarar um de cada vez na sua declaração do Imposto de Renda. Assim sendo, para obter mais informações sobre o processo de declaração dos investimentos do Nubank no seu Imposto de Renda, acesse a plataforma oficial da fintech ou entre em contato diretamente com o seu atendimento.