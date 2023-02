Grande empresa de tecnologia anuncia demissão de 8.500 funcionários

Nesta semana, a empresa Ericsson, grande companhia mundial de tecnologia, anunciou uma nova demissão em massa. De acordo com informações oficiais, um total de 8.500 funcionários serão demitidos da empresa. A medida está sendo tomada com a finalidade de reduzir gastos, que resultará um alto volume de rescisões, assim como redução de consultores e imóveis.

A saber, a empresa está entre as melhores empresas mundiais para se trabalhar, de acordo com dados da Great Place To Work. A companhia emprega, anualmente, cerca de 105 mil pessoas em diversos países.

Recentemente, o presidente-executivo da Ericsson, Borje Ekholm, informou que “o manejamento das demissões de pessoal dependerá da prática local do país (em que se localiza a unidade)”. Dessa forma, “em vários países, já comunicaram as rescisões de funcionários esta semana”. No país de origem da empresa, Suécia, o presidente-executivo prevê um total de 1,4 mil de demissões.

Demissão na empresa Loggi

Muitos trabalhadores estão sendo surpreendidos com a demissão em massa em diversas empresas. Desta vez, a Startup Loggi informou que nos próximos dias haverá um grande corte de funcionários.

De acordo com informações oficiais, a empresa deve reduzir seu quadro de funcionários em até 7%. É importante salientar que se trata da segunda demissão em massa da empresa em seis meses.

A companhia informou que o objetivo da demissão é reestruturar a instituição para aumentar a sua eficiência operacional. A previsão é que cerca de 250 funcionários sejam demitidos.

“A ação faz parte de um conjunto de medidas tomadas para o aumento da eficiência operacional e resulta da avaliação criteriosa das prioridades para garantir foco em iniciativas estratégicas e a sustentabilidade do negócio”, anunciou a Loggi.

A saber, os setores mais afetados pela demissão da empresa serão os de Customer Success (Experiência do Cliente) e Tecnologia.

Demissão em massa da Loggi

A companhia destacou que os funcionários que serão demitidos não ficaram desamparados. Isso porque, a empresa deve disponibilizar aos trabalhadores um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e auxílio para o período de realocação profissional.

É importante salientar que, de acordo com os dados oficiais, entre os anos de 2020 a 2023 a empresa realizou 870 demissões.