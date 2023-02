GRANDE presente para quem paga a conta de LUZ acaba de sair

Entenda o sistema de bandeiras tarifárias da Aneel

Em suma, a Aneel possui um sistema de bandeiras tarifárias que adiciona uma cobrança às contas de energia dos consumidores. A saber, as bandeiras tarifárias possuem três cores: verde (que não promove cobranças adicionais), amarela e vermelha (ambas aplicam cobranças extras aos consumidores).

Bandeira verde : não há cobrança extra na conta de luz porque a situação dos reservatórios se mostra positiva e há condições favoráveis de geração de energia;

: não há cobrança extra na conta de luz porque a situação dos reservatórios se mostra positiva e há condições favoráveis de geração de energia; Bandeira amarela: quando o cenário começa a apresentar condições menos favoráveis, a Aneel recorre à bandeira amarela, com cobrança extra de R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos;

quando o cenário começa a apresentar condições menos favoráveis, a Aneel recorre à bandeira amarela, com cobrança extra de R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos; Bandeira vermelha patamar 1: começa a valer quando as condições estiverem desfavoráveis, promovendo uma cobrança de R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos;

começa a valer quando as condições estiverem desfavoráveis, promovendo uma cobrança de R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos; Bandeira vermelha patamar 2: tarifa vale quando o cenário fica crítico, com condições muito desfavoráveis e custos de produção de energia muito elevados no país. Nesse caso, há uma cobrança de R$ 9,795 a cada 100 kWh consumidos.

A Aneel criou o sistema de bandeiras tarifárias em 2015. Em resumo, o sistema tem o objetivo de indicar os custos da geração de energia no país aos consumidores. Além disso, busca aliviar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia.

Situação dos reservatórios

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o nível dos reservatórios do país se encontram em nível alto de armazenamento, entre 76% e 95%, a depender da região.

A título de comparação, os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, que respondem por cerca de 70% da produção nacional de energia, estavam apenas com 23,35% de volume em janeiro de 2021.

Naquele ano, o cenário se agravou ainda mais e o nível caiu para 14,9% em setembro, ligando o sinal de alerta em relação à incapacidade de o Brasil atender a demanda da população por energia elétrica.

Passado esse período de grandes dificuldades, o ONS espera que os reservatórios dos quatro subsistemas do país fechem fevereiro em patamares acima de 80% em todas as regiões do país, com exceção do Norte.

Nesta sexta-feira, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, explicou que a continuação da bandeira verde em 2023 confirma as projeções divulgadas no ano passado, que indicavam que havia boas expectativas para a manutenção da bandeira tarifária sem cobrança extra nos primeiros meses deste ano.

Ele disse que a manutenção da bandeira verde no país está demonstrando que a oferta de energia elétrica é suficiente para o atendimento da demanda.