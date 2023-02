GRANDE VITÓRIA acaba de sair: Pagamento do INSS liberado com o Calendário

De acordo com o calendário oficial do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), os pagamentos de fevereiro serão antecipados. Em suma, os repasses serão iniciados no dia 17 deste mês, ou seja, na semana que vem.

Segundo informações, a mudança ocorrerá em função dos poucos dias úteis no mês de fevereiro, que normalmente já possui uma quantidade de dias menor que nos demais meses do ano.

Lembrando que os beneficiários já estão recebendo seus salários reajustados. Isso se dá pela atualização do salário mínimo e reajuste do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Neste sentido, quem recebe o piso previdenciário está sendo contemplado com um valor de R$ 1.302. Já que ganha um benefício maior, teve o pagamento reajustado em 5,93%, conforme o INPC.

Valor do salário do INSS

Confira na prática a correção dos valores:

Benefício em 2022 // Benefício em 2023

R$ 1.212 – R$ 1.302;

R$ 1.300 – R$ 1.377,09;

R$ 1.500 – R$ 1.588,95;

R$ 1.800 – R$ 1.906,74;

R$ 2.000 – R$ 2.118,60;

R$ 2.300 – R$ 2.436,39;

R$ 2.500 – R$ 2.648,25;

R$ 2.800 – R$ 2.966,04;

R$ 3.000 – R$ 3.177,90;

R$ 3.300 – R$ 3.495,69;

R$ 3.500 – R$ 3.707,55;

R$ 3.800 – R$ 4.025,34;

R$ 4.000 – R$ 4.237,20;

R$ 4.300 – R$ 4.554,99;

R$ 4.500 – R$ 4.766,85;

R$ 4.800 – R$ 5.084,64;

R$ 5.000 – R$ 5.296,50;

R$ 5.300 – R$ 5.614,29;

R$ 5.500 – R$ 5.826,15;

R$ 5.800 – R$ 6.143,94;

R$ 6.000 – R$ 6.355,80;

R$ 6.500 – R$ 6.885,45;

R$ 7.087,22 – R$ 7.507,49.

Calendário de pagamentos do INSS

O pagamento ocorre de acordo com o final do seu número do benefício, sem considerar o dígito. Neste sentido, no numeração 123.456.789-2, é preciso considerar o 9. Veja as datas a seguir:

Para quem recebe um salário mínimo:

Benefício final 1: 17/02;

Benefício final 2: 23/02;

Benefício final 3: 24/02;

Benefício final 4: 27/02;

Benefício final 5: 28/02;

Benefício final 6: 01/03;

Benefício final 7: 02/03;

Benefício final 8: 03/03;

Benefício final 9: 06/03;

Benefício final 0: 07/03.

Para quem ganha acima do salário mínimo:

Benefício final 1 e 6: 01/03;

Benefício final 2 e 7: 02/03;

Benefício final 3 e 8: 03/03;

Benefício final 4 e 9: 06/03;

Benefício final 5 e 0: 07/03.

Consulta ao benefício do INSS

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento doINSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

Contribuição ao INSS

O INPC também é utilizado para atualizar a tabela de benefícios do INSS, como aposentadorias, pensões e auxílios com valores acima de um salário mínimo. A contribuição aumenta conforme a faixa de renda do contribuinte.

Veja abaixo a tabela com os novos valores das contribuições.

Até R$ 1.302 (um salário mínimo): 7,50%;

Entre R$ 1.302,01 e R$ 2.571,29: 9%;

Entre R$ 2.571,30 e R$ 3.856,94: 12%;

Entre R$ 3.856,95 e R$ 7.507,49: 14%.

Dessa forma, o recolhimento dos trabalhadores que recebem até um salário mínimo sobe para R$ 97,65 por mês.