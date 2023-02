GRANDE VITÓRIA para quem tem o Nubank é comemorada por todos

O Nubank lançou uma funcionalidade que permite os usuários do cartão de crédito parcelarem compras em até 24 vezes sem juros. Por meio dela, é possível dividir compras feitas até mesmo no débito. O NuPay possibilita mais opções de pagamento para os clientes da fintech.

O recurso é muito útil quando se faz uma compra em que o pagamento teve que ser à vista pelo cartão. Além disso, “Pode ser uma boa alternativa para aliviar o bolso e facilitar os pagamentos do mês”, disse a Nubank. Veja como a ferramenta funciona a seguir.

Como parcelar as compras em até 24x no Nubank?

Veja como parcelar compras específicas a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique na seção “Cartão de Crédito”; Na sequência, toque em “Parcelar compras”; Selecione qual compra realizada você deseja parcelar; O aplicativo irá mostrar as opções de parcelamento possíveis; Clique na opção “24x”; Revise a solicitação feita; Confirme a opção.

Quais as vantagens com o parcelamento do Nubank?

Aumenta na quantidade de vendas;

Aumentar o poder de compras dos consumidores;

Ajuda a cortar custos com terceiros;

Reduz a necessidade de capital de giro;

Tem uma maior taxa de aprovação.

Como antecipar o pagamento de uma compra parcelada?

Quando o cliente antecipa a parcela de determinada compra, o limite do cartão é restaurado. A antecipação da parcela pode ser feita de forma simples, da seguinte forma:

Acesse o aplicativo do Nubank; Vá até a área de “Cartão de Crédito” e verifique as próximas parcelas; Em seguida, selecione as parcelas que deseja antecipar; Clique em “Antecipar Parcela”; Confira o desconto e siga o procedimento; Por fim, as parcelas antecipadas serão automaticamente direcionadas à sua fatura atual, podendo ser paga a qualquer momento.

O cliente tem a opção de realizar o pagamento via boleto ou por meio do aplicativo do Nubank, com seu próprio saldo.

Como antecipar a fatura do cartão do Nubank?

Por meio da antecipação da fatura do cartão do Nubank, o cliente vai garantir o acesso ao limite de crédito. Veja abaixo como liberar saldo para compras:

Via boleto

Abra o aplicativo do Nubank; No menu, vá em “Cartão de Crédito”; Toque sobre a fatura que deseja pagar antecipadamente; Selecione a opção “Pagar fatura”, que possui um símbolo de código de barras; Ajuste o valor do pagamento, para a quantia que vai adiantar ou deixa como estar caso fará o pagamento total; Para terminar, copie o código de barras ou envie o boleto (PDF) por e-mail para ser pago em um estabelecimento.

Via saldo da conta

Abra o aplicativo do Nubank; Escolha a opção “Conta”, que mostra o valor do seu saldo; Em seguida, toque em “Pagar”; Clique em “Pagar fatura do cartão”; Ajuste para o valor que você deseja; Por fim, clique em “Continuar” para confirmar a operação.

O pagamento da fatura pelo saldo da conta é automático, sendo assim, o seu limite é liberado na mesma hora.