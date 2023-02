Greg Hardy é nocauteado em sua estreia na carreira de lutador

de Greg Hardy último empreendimento esportivo não foi muito agradável para o ex-desgraçado NFL jogador defensivo, que foi nocauteado durante sua Bare Knuckle FC luta de estréia por Josh Watson.

Nocaute de Greg Hardy contra Josh Watson em Knucklemania

Depois de ser liberado do UFC, Hardy recebeu e aceitou uma oferta para lutar em BKFC’s Knucklemania e acabou perdendo por nocaute no segundo round, depois de ter sido derrubado também no primeiro round.

Esta organização de luta tem lutas sem luvas como o próprio nome indica, e isso foi Hardy’s primeiro, chegando à luta um pouco abaixo 300 libras.

Josh Watson chegou à luta como um azarão nas apostas pesadas +525tantos apostadores devem ter ficado satisfeitos com o resultado da noite passada.