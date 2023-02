Greg Hardy nocauteia frio em estreia no Bare Knuckle Fight

Ex-jogador da NFL, Greg Hardy começou sua nova carreira no ringue de boxe na sexta à noite… mas acabou levando uma surra.

Hardy estava brigando com Josh Watson no “Bare Knuckle Fighting Championship: Knucklemania 3” e, no segundo round, ele estava comendo a tela.

O pesadelo de Hardy começou no final do primeiro round, quando levou um soco tão forte de Watson que saiu voando para as cordas, quase caindo no chão.

Então, no segundo assalto, Watson acertou um gancho de esquerda esmagador que colocou Hardy de costas. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu, pois o árbitro o excluiu.

No ano passado, Hardy assinou com o BKFC, que promove o boxe sem luvas. Ele já tinha um acordo com o UFC, mas seu contrato não foi renovado.