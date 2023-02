Greg Norman responde a McIlory após Sergio Garcia o chamar de imaturo

Tele relacionamento entre Sérgio Garcia e Rory McIlroy está praticamente quebrado no momento, a ponto de seu escasso contato se dar por meio de mensagens via mídia, quando perguntam a um ou outro nos torneios que disputam.

Durante o Desert Classic, o norte-irlandês foi questionado se seria benéfico para a equipe européia Ryder “consertar” seu relacionamento.

“Não”, disse o homem que liderou o Team Europe ao lado de Sergio nos últimos anos. Rory, cujos ídolos de infância eram Garcia e Tiger Woodsficou muito chateado não só com a contratação do amigo pelo LIV, mas também com a forma como soube, por meio de uma mensagem de texto.

Hoje foi a vez do vencedor do Augusta Masters 2017 responder em entrevista ao Telegraph Sport de Mayakoba, onde está ocorrendo o primeiro torneio LIV desta temporada.

“É muito triste“, disse Garcia. “Fizemos tantas coisas juntos e vivemos tantas experiências que me parece uma falta de maturidade da parte dele jogar fora todo o nosso relacionamento porque decidi fazer um circuito diferente.

“Rory tem sua própria vida e toma suas próprias decisões, da mesma forma que eu tomei as minhas. Respeito suas decisões e só espero que ele respeite as minhas, então é cada um por si.”

Agora Greg NormanCEO da LIV, comentou sobre a animosidade de McIlroy em relação à LIV: “Sempre fui fã dele. Meu conselho para ele seria: sente-se e faça um balanço do que você disse, porque chegará um momento em que você será questionado sobre isso e talvez não queira responder.”

O ‘Shark’, provavelmente vem pedir calma a Rory, pois no futuro a situação do golfe pode mudar e neste momento o norte-irlandês é um dos aríetes utilizados pelo PGA Tour contra o LIV.

Norman acrescentou: “Alguns jogadores provavelmente serão solicitados a serem hostis aos jogadores LIV, por qualquer motivo. Mas se você não entender completamente o que está falando, não abra a boca, porque então você “Vai passar vergonha. Ele não sabe nada sobre LIV”, explicou o australiano, que sabe que o surgimento do circuito que lidera levou a um aumento vertiginoso de prêmios em dinheiro no PGA Tour.