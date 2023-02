Grupo Fertipar OFERECE EMPREGOS; Confira!

O Grupo Fertipar, empresa 100% nacional e que contribui para o desenvolvimento do agronegócio, um dos grandes pilares da nossa economia, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Assim, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Analista de Controladoria Júnior – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista Fiscal – Varginha – MG – Efetivo;

Auxiliar de Eletricista – Maceió – AL – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção Predial – Maceió – AL – Efetivo;

Banco de Talentos – Administrativo – Martins Soares – MG;

Eletricista Industrial – Unidade Serra – Serra – ES – Banco de talentos;

Técnico Agrícola – Unidade Martins Soares – Martins Soares – MG – Banco de talentos;

Carpinteiro – Paranaguá – PR – Efetivo;

Gerente de Vendas – Varginha – MG – Efetivo;

Trainee de Vendas Interno – Curitiba – PR – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Fertipar e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Grupo Fertipar, vale ressaltar que, ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Fertipar vem escrevendo uma história de profissionalismo, responsabilidade e respeito pelo agronegócio brasileiro. Além disso, está presente em todas as regiões do país, atendendo aos seus clientes com agilidade, qualidade e profissionalismo.

Através de investimentos contínuos está presentes em todas as regiões do país, através de 12 empresas, levando aos seus clientes excelência em qualidade, tecnologia e atendimento, gerando melhores resultados no campo e impulsionando o setor agrícola, importante pilar da economia do Brasil. Isto é, o Grupo Fertipar oferece fertilizantes para todas as culturas e os melhores serviços para o produtor rural.

