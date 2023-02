O Grupo Fleury, uma das instituições de medicina mais respeitadas do Brasil, anunciou a abertura de um novo processo seletivo e disponibilizou vagas de emprego em algumas regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo referente a inscrição dos candidatos.

Grupo Fleury abre mais de 30 novas vagas de EMPREGO pelo país

O Grupo Fleury acredita que os detalhes que os torna referência no segmento de saúde do Brasil. E é dessa forma que a empresa vem trabalhando durante todos os anos de trajetória, atualmente são diversas unidades de negócios distribuídas em todo o Brasil.

A companhia foi fundada com o intuito de cuidar da saúde e vida das pessoas. Diante disso, o recrutamento de pessoas com atitudes positivas, que possuem empatia e espírito empreendedor, é essencial para o crescimento e desenvolvimento da empresa. Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Anls. de Laboratório I e II – Brasil;







Coord. de Unidade – Piauí;







Analista de CD (Ressonância Magnética) – São Paulo;







Enfermeiro Assistencial – São Paulo;







Aux. de Enfermagem – Recife/PE;







Recepcionista de Unidade – São Paulo;







Auxiliar de Atend. (Exclusivo PCD) – São Paulo;







Anls. de Pesquisa e Desenvolvimento II – São Paulo;







Operador de Atend. – Paraná;







Executivo de Relacionamento – Paraná;







Aux. de Sala de Unidades – São Paulo.

Como se candidatar

Aos interessados em realizar a inscrição e participar do processo seletivo, basta cadastrar um currículo atualizado através do link anunciado no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.