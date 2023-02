Grupo Herval abre novos EMPREGOS no Rio Grande do Sul

O Grupo Herval é uma companhia gaúcha que engloba diversos segmentos do mercado, como varejo, atacado, seguros e e-commerce. Fundada em 1959, atualmente a corporação administra 15 marcas de setores variados, estando presente em inúmeras unidades espalhadas no Brasil. A seguir, confira os cargos anunciados recentemente pelo grupo.

Neste momento, o portfólio do grupo engloba 15 marcas que atuam em setores variados, incluindo atacado, e-commerce, consórcios, indústria, varejo, construção e produtos financeiros. Há pouco tempo atrás, o Grupo Herval anunciou a abertura de novos cargos disponíveis em suas unidades do Rio Grande do Sul. Dentre as vagas divulgadas, estão:

Coordenador de Engenharia de Produção – Dois Irmãos;

Vendedor Externo – Dois Irmãos;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento – Dois Irmãos;

Key Account Manager – Porto Alegre;

Analista Marketplace – Dois Irmãos;

Promotor Comercial – Bezerros;

Assistente de Planejamento da Receita – Dois Irmãos.

Além das vagas efetivas, o grupo também está ofertando o banco de talentos, exclusivo para PCD. Com ele, é possível deixar o currículo visível para a empresa e, assim que surgir uma oportunidade, o documento será selecionado.

Como se candidatar

O Grupo Herval acolhe todos os candidatos que se inscrevem em seus processos seletivos, oferecendo um ambiente ético e transparente neste momento tão importante.

Para concorrer a uma das oportunidades anunciadas pela empresa, basta entrar no site 123empregos.

