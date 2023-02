O Grupo Minuano possui cerca de 50 anos de trajetória e atua em três segmentos do mercado, são eles: moveleiro, calçadista e coureiro. Com o intuito do seu crescimento, a companhia abriu diversas oportunidades de empregos em caráter nacional e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

Grupo Minuano abre NOVOS empregos em Lindolfo Collor

O Grupo Minuano foi fundado com o intuito de proporcionar satisfação às pessoas através de produtos confiáveis e marcas fortes. Trata-se de uma empresa prática, organizada e acessível que está entre as 10 maiores curtumes do Brasil. Quando o assunto é sofás e tapetes de couro, a companhia se destaca e lidera o segmento.

Atualmente, o grupo possui cerca de 6 fábricas presentes no Brasil e mais de mil funcionários atuando em suas unidades. Para dar continuidade a sua trajetória, novas oportunidades de trabalho foram divulgadas nesta data. Confira, a seguir, os empregos disponíveis.

Analista de Métodos e Processos – Lindolfo Collor/RS;







Banco de Talentos – Rio Grande do Sul;







Aprendiz de Costureira – Lindolfo Collor/RS;







Estofador – Lindolfo Collor/RS;







Aux. de Almoxarifado – Lindolfo Collor/RS;







Inspetor de Recebimento – Lindolfo Collor/RS;







Aux. de Produção (Acabamento) – Lindolfo Collor/RS;







Matizador de Tintas I – Lindolfo Collor/RS;







Aux. de Marcenaria – Lindolfo Collor/RS;







Reformador de Palete – Lindolfo Collor.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas divulgadas, basta acessar o link publicado no site 123 empregos e realizar o envio de um currículo para análise.

