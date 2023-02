O Grupo Moura, um dos maiores produtores e comercializadores de baterias presente em todo o Brasil, disponibilizou diversas vagas de empregos em vários lugares do país e está contratando pessoas comprometidas e especializadas para fazer parte do time. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo referente a inscrição dos participantes.

Grupo Moura abre VAGAS de emprego em todo o Brasil

Desde a sua fundação, o Grupo Moura tem o intuito de produzir e entregar as melhores soluções em bateria, gerando riquezas, fazendo o novo e inovando o mercado. A empresa atua desde a pesquisa até a produção e comercialização de seus profissionais.

Nesta data, a empresa disponibilizou um novo processo seletivo e está contratando pessoas comprometidas com o trabalho e especializadas para fazer parte do time e complementar o sucesso de sua trajetória. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de trabalho.

Anls. de Gestão de Pessoas – Barueri/SP;







Programad. de Tecnologia da Informação – Recife/PE;







Consult. de Gestão de Vendas – São Paulo;







Aprendiz ADM – Recife/PE;







Consult. Comercial e Rentabilidade – Recife/PE;







Assistente Técn. – Ribeirão Preto/SP;







Encarreg. Operacional – Simões Filho/BA;







Aux. Técn. de Bateria – Ponta Grossa/PR;







Estágio no setor de Departam. Pessoal – Contagem/MG;







Aux. Técn. GSB – Pouso Alegre/MG;







Téc. de Instalação – Barueri/SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas mencionadas, basta acessar o 123 empregos e cadastrar um currículo atualizado através do link publicado no site.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.