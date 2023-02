O Grupo Muffato teve sua primeira loja inaugurada há cerca de 50 anos e atualmente é uma das maiores empresas atuando no varejo nacional. Para dar continuidade a essa história repleta de realizações, a empresa abriu um novo processo seletivo e disponibilizou vagas de empregos em diversas regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Grupo Muffato abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

O Grupo Muffato atua diariamente com seus 19 mil colaboradores para melhor atender aos seus clientes e se tornar a melhor opção de compra para todas as pessoas. Atualmente a companhia possui lojas distribuídas em algumas cidades de São Paulo, além de marcar presença em todo o Paraná.

O Muffato busca por pessoas com um perfil profissional dinâmico e responsável, que possuem um espírito de liderança e buscam crescer juntamente das atividades da empresa. Confira, a seguir, as vagas disponibilizadas nesta semana e tudo referente a inscrição dos candidatos.

Ajud. de Armazenamento – Paranaguá/PR;







Recepcionista de Loja – Francisco Beltrão/PR;







Banco de Talentos – Fernandópolis/SP;







Analis. de PCM – Londrina/PR;







Bombeiro Civil – Paraná;







Analis. de PCP Sr – Cambé/PR;







Coord. de Endomarketing – Londrina/PR;







Analis. de Suporte – Cambé/PR;







Desossador – Paraná;







Aprendiz de Operações – São José dos Pinhais/PR;







Encarreg. de Panificação – Londrina/PR.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, basta seguir informações orientadas no site 123 empregos e encaminhar um currículo para empresa analisar. O Grupo Muffato está recrutando profissionais qualificados e responsáveis para atuar em suas unidades de negócios.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.