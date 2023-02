Grupo PRIMO tem OPORTUNIDADES em várias regiões do país

O Grupo PRIMO é uma rede que opera no segmento financeiro, que nasceu com o objetivo de levar educação em marketing e finanças aos brasileiros. Recentemente, a corporação divulgou a abertura de novas vagas de emprego pelo país. A seguir, veja quais são os cargos disponíveis.

O Grupo PRIMO é uma rede de negócios que busca levar educação financeira a todos os brasileiros. Para isso, a corporação conta com sistemas inteligentes e profissionais capacitados, que trabalham para levar os melhores produtos aos clientes.

No seu catálogo de serviços, existem produtos relacionados a diversos setores, incluindo mídia, investimentos, educação e tecnologia. Atualmente, a companhia tem mais de 30 mil clientes ativos, que se beneficiam de todas essas soluções.

Há pouco tempo, a rede anunciou a abertura de novas vagas de emprego pelo Brasil. Dentre os cargos disponíveis para candidatura, estão:

Designer Júnior – Barueri / SP;

Consultor Fin. – Alphaville / SP;

Recepcionista – Barueri / SP;

Banco de Talentos – Alphaville e Remoto;

Coordenador Customer Success – Barueri / SP;

Analista de Rel. – Alphaville.

Como se candidatar

Vale destacar que a rede também opera através de outras marcas conhecidas no mercado, como O Primo Rico, por exemplo. Para fazer parte do time e concorrer às vagas disponíveis na empresa, basta entrar no site 123empregos.

