Grupo The Best OFERECE EMPREGOS em QUATRO cidades

O Grupo The Best, uma rede de franquias paranaense que oferece o açaí na sua melhor forma, está atrás de novos funcionários em algumas cidades do estado. Dito isso, antes mesmo de falar um pouco mais sobre, veja quais são os cargos que estão precisando de novos profissionais:

Atendente de Loja – Arapongas – PR – Efetivo;

Atendente de loja – Apucarana – PR – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Arapongas – PR – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Apucarana – PR – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Londrina – PR – Efetivo;

Chapeiro(a) – Arapongas – PR – Efetivo;

Estágio em Atendimento – Londrina – PR – Estágio;

Montagem – Arapongas – PR – Efetivo;

Técnico de Garantia de Qualidade – Ibiporã – PR – Efetivo.

Mais sobre o Grupo The Best e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Grupo The Best, vale frisar que, hoje em dia, conta com mais de 160 lojas espalhadas em 6 estados do Brasil, se tornando a maior franquia de self-service se açaí do mundo todo!

Além disso, a rede de lojas volta seu foco na parceria, no trabalho em equipe e na arte. O grafite, por exemplo, é marca registrada da empresa. Isto é, sempre traz um pouco da arte local para dentro das lojas, até porque gosta de fazer do jeito que acha o melhor!

Por fim, o grupo preza pelo respeito, convívio, amizade e bons relacionamentos entre os colaboradores, já que muitas vezes passa mais tempo com as pessoas no trabalho do que com os familiares.

