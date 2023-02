O Grupo Zaragoza teve suas primeiras lojas inauguradas no país no ano de 2003 e atualmente é composto por 41 filiais espalhadas pelo Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Neste momento, a empresa busca novos colaboradores para complementar o sucesso de sua trajetória. Veja, a seguir, os cargos disponíveis.

Grupo Zaragoza abre novos EMPREGOS em São Paulo; veja os cargos

O Grupo Zaragoza possui cerca de 20 anos de experiência e através de muita dedicação e compromisso, a companhia cresceu e atualmente emprega cerca de 5.000 pessoas. Trata-se de uma empresa que prega um ambiente de trabalho ético e disponibiliza a oportunidade de desenvolvimento profissional a todos os seus colaboradores.

A Zaragoza busca por meio da qualidade em suas operações, entregar os melhores resultados a todos os seus clientes e tornar-se a melhor escolha de compra aos brasileiros. Diante disso, a contratante está recrutando profissionais qualificados para atuar em suas lojas. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis.

Ajud. de Motorista – Taubaté/SP;

Oportunidades para o setor de Logística – Hortolândia/SP;

Op. de Empilhadeira – São Paulo;

Anls. de Engenharia de Obras – São Paulo;

Superv. de Manutenção Civil – Taubaté/SP;

Especialista Business Intelligence – Taubaté/SP;

Anls. Fiscal Júnior – Taubaté/SP:

Programa Jovem Aprendiz – Hortolândia/SP;

Líder de Açougue – Araras/SP;

Aux. de Contratos – São Paulo;

Médico do Trabalho – Taubaté/SP;

Operador de Cxa – Parelheiros/SP.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas anunciadas, basta realizar o encaminhamento de um currículo através do site 123 empregos.

