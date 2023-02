O Grupo Zaragoza teve sua primeira unidade inaugurada no ano de 2003 e desde então, a empresa vem crescendo diariamente. Para dar continuidade a essa trajetória repleta de realizações, o grupo abriu novas oportunidades de trabalho em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, as vagas disponíveis e os locais de trabalho.

Grupo Zaragoza abre vagas de EMPREGO pelo Brasil

O Grupo Zaragoza é formado por mais de 40 lojas distribuídas estrategicamente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente são mais de 5 mil funcionários que formam suas equipes e atuam com muito comprometimento e foco para melhor atender a todos os seus clientes.

A empresa tem o intuito de ser referência em seu segmento, além de ser a melhor opção de compra para seus clientes. Diante disso, novas vagas de trabalhos foram divulgadas em várias regiões do Brasil.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Analis. de Controladoria – Taubaté/SP;







Gerente de TI – São Paulo;







Oportunidades nas áreas Administrativas – São Paulo;







Analis. de Engenharia Júnior – São Paulo;







Estágio na área de Nutrição – São Paulo;







Consultor SAP – Taubaté/SP;







Assistente de Contabilidade – Taubaté/SP;







Engenheiro Civil – Taubaté/SP;







Subgerente de Loja – Araras/SP,b







Auxiliar ADM – São Paulo;







Programa Jovem Aprendiz – Taubaté/SP;







Auxiliar de Logística – Hortolândia/SP;







Op. de Empilhadeira – São Paulo.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados nas vagas anunciadas podem seguir as instruções orientadas no site 123 empregos e cadastrar um currículo para análise.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.