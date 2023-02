GUARDA Civil Municipal de São Luís de Montes Belos – GO abre Concurso público

A Prefeitura de São Luís de Montes Belos/GO abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 20 vagas no cargo de Guarda Civil Municipal.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter nível superior em qualquer área de formação, idade entre 18 e 35 anos, dentre outros requisitos. O salário oferecido mensal será de R$ 2.200,00, por carga horária de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 21 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Itame . O valor da inscrição está fixo em R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e específicos; prova de aptidão física; avaliação psicológica/médica e curso de formação. As avaliações serão realizadas no dia 21 de maio de 2023.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Executar policiamento administrativo ostensivo, preventivo, uniformizado e aparelhado, na proteção à população, bens, serviços e instalações do Município, através de tarefas típicas, tais como: tomar conhecimento das ordens existentes a respeito de sua ocupação, ao iniciar qualquer serviço, para o qual se encontre escalado; estar atento durante a execução de qualquer serviço; tratar com atenção e urbanidade as pessoas com as quais, em razão de serviço, entrar em contato, ainda quando estas procederem de maneira diversa; atender com presteza as ocorrências para as quais for solicitado e/ou defrontar-se; elaborar boletim de ocorrências e guias de entrega, com zelo e imparcialidade; proceder à revista pessoal quando necessário e principalmente por ocasião de prisão em flagrante delito; zelar pelo armamento, munição, equipamento de radiocomunicação, viaturas e demais utensílios destinados à consecução das suas atividades; zelar pela sua apresentação individual e pessoal, apresentando-se decentemente uniformizado; reportar imediatamente ao Centro de Operações, toda ocorrência que tenha atendimento; operar equipamentos de comunicações e conduzir viaturas, conforme escala de serviço ou quando necessário; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2023

?