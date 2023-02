Guardiola não consegue explicar empate do Manchester City no Forest: O que posso dizer?

Pep Guardiola não podia acreditar nisso Cidade de Manchester perdeu dois pontos para Floresta de Nottingham no sábado.

O Sky Blues perdeu várias chances de colocar o jogo na cama, com Erling Haaland desperdiçou uma grande chance dupla de finalizar com o placar de 1 a 0 para os visitantes.

Nottingham em seguida, marcou no final do jogo através de substituto Chris Wood para arrebatar um empate 1-1 contra Guardiola‘s, com o técnico catalão destacando que sua equipe foi dominante do início ao fim.

“Foi uma exibição brilhante, jogámos muito bem, mas não marcámos”, Guardiola disse depois do jogo.

“Neste nível você tem que pontuar e é por isso que perdemos pontos.

“O primeiro tempo já deveria estar 2 a 0 ou 3 a 0, sofremos um chute a gol e perdemos pontos.

“Estamos tristes e desapontados, mas a forma como jogamos foi muito boa.

“Perdemos as chances que perdemos porque hoje não era nosso dia de ganhar o jogo.

“Erramos gols a um metro do goleiro, não apenas um, alguns. Por isso não ganhamos. O que posso dizer?

“Fizemos um jogo muito bom. Perdemos o segundo gol e depois do segundo teria chegado o terceiro. Temos que olhar para nós mesmos, podemos fazer melhor.

“Hoje perdemos muitas chances. Isso acontece no futebol. Hoje fomos muito melhores que o adversário, mas temos que marcar gols. Não fizemos isso, então temos que nos culpar.”

Depois de bater Vila Aston 4-2 na estrada no sábado, Arsenal saltou Cidade de Manchester e conquistou o primeiro lugar na tabela da Premier League, atualmente com dois pontos à frente do Sky Blues com um jogo a menos.