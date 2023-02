Guardiola pode renunciar antes que o Manchester City seja sancionado

Taqui estão enormes níveis de incerteza em Cidade de Manchester depois que a Premier League acusou o clube de violações financeiras e isso pode afetar o futuro do Pep Guardiola.

Entre as alegadas 115 violações do FFP (Financial Fair Play) Cidade são acusados ​​de não fornecer “informações verdadeiras”, não cumprir os regulamentos da UEFA sobre Fair Play Financeiro e licenciamento, não cumprir as regras da Premier League sobre lucro e sustentabilidade, ocultar a verdadeira fonte de financiamento do clube, declarar apenas uma parte dos salários a jogadores e treinadores ou obstruir deliberadamente a investigação que foi aberta em dezembro de 2018.

O jornal The Sun relatou que “os clubes da Premier League estão exigindo sangue e um veredicto rápido. E uma punição antes do final da temporada.” CidadeA sanção hipotética do ‘s pode variar da perda de pontos ao rebaixamento.

Houve uma reunião de controle de danos entre a equipe, Guardiola e Cidade presidente Khaledoon Al Mubarak depois de Tottenham derrota para preparar todos para os relatórios emergentes.

O Sol informa que Cidade de Manchester espera Pep Guardiola renunciar antes de serem sancionados por mais de 100 supostas violações do Fair Play Financeiro.

Guardiola avisou Cidade de Manchester em maio de 2022: “Se mentirem para mim, não estarei aqui no dia seguinte.”

Manchester City recorre a Lord Pannick, um advogado de 5.600 euros por hora

O Daily Mail relata que Cidade de Manchester colocaram sua defesa nas mãos de Lorde Pannick KCum dos advogados mais famosos da Grã-Bretanha.

Pannick trabalhou no caso ‘Partygate’ que envolveu o ex-primeiro-ministro Boris Johnson.

A nível desportivo, Pannick foi fundamental para anular em 2020, perante o Tribunal Arbitral do Desporto, a proibição da UEFA de Cidade de Manchester de participar em competições europeias por violação do FFP.