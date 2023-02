Guardiola sobre a queda de Haaland: a culpa é do Manchester City, não dele

Tfalta de garra no ataque que vem dificultando a vida do Cidade de Manchester tem pouco a ver com a figura de Erling Haalandtalvez o artilheiro mais feroz da face da Terra.

Isso é de acordo com Pep Guardiolaque defendeu o jogador, que bate recordes de artilharia na Premier League, onde soma 26 gols em 23 partidas.

Guardiola defende Haaland

No entanto, há dúvidas sobre o envolvimento do norueguês no jogo da equipe além de apenas marcar gols.

Isso é exatamente o que Guardiola foi questionado em sua última coletiva de imprensa, à qual o técnico catalão foi categórico.

“A culpa é nossa, não Erling‘s”, ele respondeu enquanto defendia seu atacante.

“Ele tem sido impressionante durante toda a temporada.

Haaland passou apenas dois jogos sem marcar na Premier League e na Liga dos Campeões, mas um período tão minúsculo é uma seca para um atacante como ele.

“Ele está se movendo muito bem, só temos que procurá-lo um pouco mais”, disse. Guardiola acrescentou, ao minimizar a importância dessa sequência.