Guia de respostas do episódio 23 do NBA 2K23 2KTV (fevereiro de 2023)

NBA 2K23 é um jogo de basquete desenvolvido pela Visual Concepts e publicado pela 2K Sports. Esta é a 24ª edição da famosa franquia de jogos NBA 2K. O jogo está ficando cada vez mais popular devido à jogabilidade que oferece aos jogadores. A mania dos jogos esportivos aumenta a cada dia, então os jogadores também começaram a jogar o NBA 2K23. No início, apenas algumas pessoas adoravam jogar esse tipo de jogo, mas o número aumentou com o tempo e a mentalidade dos jogadores mudou.

No NBA 2K23, os jogadores terão muitas coisas para fazer. Os jogadores estarão recebendo sua equipe junto com uma nova carreira. Os jogadores precisam se esforçar para subir de nível no jogo. Depois de começar a ganhar o jogo, você será recompensado com coisas diferentes, incluindo conquistas, habilidades, VCs, etc. VC é uma das coisas essenciais que você deve obter no jogo.

Muitos jogadores estão procurando as respostas do NBA 2K23 2KTV para o episódio 23, então estamos aqui com isso. Também listaremos as respostas do episódio anterior, por meio das quais você poderá adivinhar a resposta correta. Junto com ele, também explicaremos por que conhecer o NBA 2K23 2KTV Answers é essencial para os jogadores.

Por que você deve saber as respostas do NBA 2K23 2KTV?

Quem é iniciante pode não conhecer o VC. O VC é a moeda do jogo que pode ser usada para diferentes propósitos no NBA 2K23. Para colocar o VC no jogo, os jogadores devem seguir muitas coisas e continuar grindando até vencer a partida. Mas, todas as coisas incluem muito tempo.

Com a ajuda das respostas 2KTV, você pode obter o VC rapidamente. Ao iniciar o jogo, você verá a opção 2KTV. Será um show que você poderá assistir no jogo ou no YouTube. Depois de assistir ao programa, várias perguntas serão feitas a você. Você precisa responder a essas perguntas para ganhar moeda virtual no jogo.

NBA 2K23 2KTV Episódio 23 Respostas

Em cada episódio da 2KTV, os jogadores recebem perguntas triviais e quebra-cabeças relacionados ao jogo e à NBA da vida real. Ao responder a essas perguntas corretamente, os jogadores podem ganhar moeda do jogo e outras recompensas para aprimorar sua experiência de jogo. Este episódio específico fornece as respostas às perguntas feitas no 23º episódio da 2KTV

2 vezes

2015 e 2016

2014

Lebron James

2 DPOY

2015

A Era Chamberlain

#2KTVWOW

minhaFRANQUIA

2 é o novo número de Kyrie.

19 anos de idade

2x Prêmios MVP das Finais.

Vote na sua melhor jogada da semana

Um treinador principal.

2021

13º

17 Pontos

dia das Bruxas

2019

2020

Qualquer resposta

NBA 2K23 2KTV responde para o episódio 22

Esperamos que agora você tenha entendido porque é essencial para os jogadores do NBA 2K23 conhecer o 2KTV Respostas. Aqui estão as respostas do episódio 22 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta correta e obter a moeda virtual no jogo.

5

Kobe Bryant

Allen Iverson

Qualquer

celtas

Rui Hachimura.

Jaylen Brown

Davi Robinson.

Vote na sua Melhor Jogada

Moisés Moody

2

2011

Los Angeles

vespas

pepitas

2012

foguetes

3

Hawks Talon GC

Trevor Ariza

Anterior NBA 2K23 2KTV Episode Answers Guide

Estamos aqui com as respostas anteriores do NBA 2K23 2KTV para os episódios anteriores.

Episódio 1

Aqui estão as respostas do episódio 1 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

candace parker

2

1982

15

Qualquer resposta

Shep Owens

O barco GOAT

2015

celtas

Trey Lyles

Copa do Comissário

Semi-profissional

3

Stephen Curry

Qualquer resposta

5

Contratos

James Harden

Tempo de embreagem

Scottie Pippen

Episódio 2

Aqui estão as respostas do episódio 2 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Três vezes

6 campeonatos

2 vezes vencendo o concurso de enterradas

60% FG

rocco

2019

meio-mágico

Qualquer

Defesa/Rebote

Playmaking

3 níveis de emblemas

NBA 2K15

8 temporadas

Todas as estrelas

DJ Diesel

61 pontos de alta na carreira

#36

Shaq-A-Roni

o Rec

Qualquer

Episódio 3

Aqui estão as respostas do episódio 3 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Meus PONTOS

foguetes

2 vezes campeão de pontuação

7 vezes

#3

Ano 4 MIP

Dell Curry

9ª escolha

Metrô

Ashley

Acelerador MyPOINTS

Principais tomadas diárias

Renascimento

Progressão

Ollie Oop

Pistões

Kyrie Irving

Entrega especial

esporas

2016

Qualquer

Episódio 4

Aqui estão as respostas do episódio 4 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Jayson Tatum

Interceptor

Kawhi Leonard

Caçador de Rebote

falcões

dia das Bruxas

China

André Igoudala

32 PPG

feiticeiros

21

5 Logos na quadra

3

1980

Estúdio 2KTV

pose em T

Qualquer

Episódio 5

Aqui estão as respostas do episódio 5 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Saitama

Rui Hachimura

Yuta Tabuse

redes

Dar e ir

Chris Paul

Trae Young

Luka Doncic

Qualquer

Passe Rebatido

Lob e Bounce Pass

Qualquer

Qualquer

Escolha qualquer

15 de outubro

Qualquer

Episódio 6

Aqui estão as respostas do episódio 6 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Dribles de basquete

Kareem Abdul-Jabbar

6 prêmios

Qualquer

Qualquer

falcões

667 jogos

1986

raptores

Cidades de Karl-Anthony

Vote no seu melhor Mobil 1 Drive

Episódio 7

Aqui estão as respostas do episódio 7 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

San Diego

mascote esqueleto

Marcus Smart

Lewis Carrol

JBWKZ

Devin Booker

Qualquer

Carolina do Sul

#1

Pontos

Janeiro

26 de novembro

Vote no jogador

Episódio 8

Aqui estão as respostas do episódio 8 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Jazz e blazers

0

8

4

Qualquer

Qualquer

4

Peter

Alexis

Qualquer

LD2k

Danny

Marc Cuban

Barack Obama

Qualquer

Episódio 9

Aqui estão as respostas do episódio 9 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Qualquer

Qualquer

2K20

A’ja Wilson

Diana Taurasi

Qualquer

Qualquer

mastros

Jolly Jerry

Qualquer

21 para ganhar

Qualquer

Qualquer

Episódio 10

Aqui estão as respostas do episódio 10 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

2020

7º

2

26 de novembro

Qualquer

Qualquer

Canadá

21.2 PPG

1906

William J. Riley

Drake

Qualquer

2018

50

Dario Bazley

1978

Boston

1938

27

Qualquer

Episódio 11

Aqui estão as respostas do episódio 11 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

4

Chips Ahoy

Kevin Johnson

Qualquer

Tempo de embreagem

Limitado

3

Mike Bibby

Qualquer

150.000

Assumir

Qualquer

Episódio 12

Aqui estão as respostas do episódio 12 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Qualquer

5 campeonatos

8 Vezes

7 Vezes

99 Avaliação

4 níveis de habilidades de liderança

500 Pontos de Habilidade

Qualquer

10

$ 50.000

95 Classificação de velocidade

Qualquer

Vote no jogador

Episódio 13

Aqui estão as respostas do episódio 13 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Qualquer

Qualquer

Trae Young

14

brooklyn

Qualquer

J. Cole

Trae Young

Larry Bird

3 variedades

Transcendente

TwoWayRoco

Qualquer

Qualquer

Vote no jogador

Episódio 14

Aqui estão as respostas do episódio 14 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Qualquer resposta

3

1978

5

Campeão de Pontuação

52%

Qualquer resposta

Qualquer resposta

4

1979

6

Vote no jogador

Episódio 15

Aqui estão as respostas do episódio 15 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Prata

Capitão

100.000

Qualquer resposta

23-2

12

13

Qualquer resposta

Qualquer resposta

2

Qualquer resposta

Damian Lillard

Shake dos Sonhos

cavalo de trabalho

Claymore

Vote no jogador

Episódio 16

Aqui estão as respostas do episódio 16 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Prata

Capitão

100.000

Qualquer resposta

23-2

12

13

Qualquer resposta

Qualquer resposta

2

Qualquer resposta

Damian Lillard

Shake dos Sonhos

cavalo de trabalho

Claymore

Vote no jogador

Episódio 17

Aqui estão as respostas do episódio 17 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

15

5

12 vezes

MVP All-Star

1

Qualquer resposta

Ameaça

Trae Young

NBA 2K13

John Wall

8 Emblemas do Hall da Fama

Marcus Smart

layups

amplificado

Vote no jogador

Episódio 18

Aqui estão as respostas do episódio 18 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

11

67%

James Harden

Qualquer resposta

Nova Jersey

Gemas Brutas

Contabilidade

Qualquer resposta

Tyrese Haliburton

Stephen Curry

Kyrie Irving

Qualquer resposta

Episódio 19

Aqui estão as respostas do episódio 19 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

6

Dwyane Wade

Keystix

Qualquer resposta

Zach Lavine

25

Dayfri

Jogos NBL OZ

3

Escolha a sua melhor jogada da semana

Zach Lavine

Episódio 20

Aqui estão as respostas do episódio 20 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

Alperen Sengun

Vote na sua Melhor Jogada

armador

Antigo Domínio

Hawks Talon GC

Compostura

5 campeonatos dos Lakers

54

1979

touros

Episódio 21

Aqui estão as respostas do episódio 21 do NBA 2K23 2KTV, através das quais você pode adivinhar a resposta certa.

dólares

Vote no jogador

Chris Ford

Qualquer

36 equipes

Pontuação

5

Configurações de compartilhamento 2K

Tempo de embreagem

Yi Jianlin

Qualquer resposta

Aquecer

Qualquer resposta

Escola de aviação

64 eliminatórias

Qualquer resposta

1 dia

18 de fevereiro

Qualquer

Empacotando

Sabemos como é essencial ganhar moeda virtual no jogo. Ele é usado para comprar diferentes itens no jogo. Sem moeda virtual, os jogadores não poderão explorar muito o jogo. O NBA 2K23 2KTV é uma das maneiras mais fáceis de obter moeda virtual se você souber a resposta correta. Neste post, listamos o NBA 2K23 2KTV Answers para todos os episódios através dos quais você pode adivinhar as respostas corretas. É isso.

perguntas frequentes

1. Como você responde às perguntas da 2KTV?

Para responder às perguntas do 2KTV, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o jogo.

Na tela, você verá 2KTV.

Assista ao episódio atual do 2KTV.

Agora, responda as perguntas de acordo com ele para obter o VC.

2. Você pode responder episódios antigos de 2KTV?

Os jogadores poderão responder aos episódios anteriores da 2KTV no jogo. No entanto, se o episódio for muito antigo, a resposta já estará destacada e você não poderá reproduzi-los novamente.

3. Quanto VC a 2KTV oferece?

O NBA 2K23 2KTV pode fornecer VC de 1000 a 2000 em um episódio.

