Guitarrista de Machine Gun Kelly detona alegações de que eles tiveram um caso

Metralhadora Kellyo guitarrista do ‘s está ligando para BS sobre relatos de que ela teve uma ligação romântica com MGK … depois que pessoas online alegaram que ela é a razão do suposto rompimento do cantor com Megan Fox.

A equipe de gestão para o guitarrista Sophie Lloyd falou sobre as recentes alegações … andaimes Página Seis ela “foi arrastada desnecessariamente para a mídia com base em acusações inúteis feitas pelas mídias sociais”.

Sua equipe continuou … “Qualquer sugestão de que ela já agiu de maneira não profissional ou abandonou seu relacionamento é falsa.”

MGK e Sophie estão arrasando juntas na turnê, começando em maio do ano passado… mas os fãs começaram a especular que eles eram um casal.

Conforme informamos, Megan esfregado sob fotos dela e MGK em seu IG no fim de semana, enquanto postava fotos de um envelope queimando com a legenda: “Você pode provar a desonestidade que está em seu hálito” – uma música de Beyoncé‘s Lemonade álbum, “Pray You Catch Me” … o álbum que narra a suposta traição de Jay-Z.

Ela acabou excluindo sua conta completamente… mas com as alegações de traição no ar, os fãs estão apontando o dedo para Sophie – que também está em um relacionamento.