Guitarrista Sophie Lloyd nega ficar entre Megan Fox e Machine Gun Kelly

EUcaso você não tenha notado, Megan Fox excluiu completamente sua conta do Instagram em Dia dos Namorados. Ela foi intimidada por um seguidor no Instagram depois de postar uma imagem misteriosa mostrando-a ateando fogo em uma lixeira com muitos itens diferentes. Posteriormente, ela apagou todas as suas fotos com NSC e depois excluiu a conta dela. O seguidor sugeriu Metralhadora Kelly conseguiu com seu guitarrista, Sophie Lloyd. Antes de excluir sua conta, Megan respondeu: “Talvez eu tenha ficado com Sophie”.

Sophie Lloyd nega ter qualquer coisa a ver com MGK

Guitarrista Sophie Lloyd decidiu emitir uma declaração por meio de seus representantes para negar qualquer envolvimento nesta situação. Foi isto que eles disseram: “Sophie Lloyd é um músico profissional e talentoso que foi desnecessariamente arrastado para a mídia com base em acusações inúteis feitas pelas mídias sociais. Qualquer sugestão de que ela já agiu de maneira não profissional ou saiu de seu relacionamento é falsa. É desrespeitoso com ela como uma artista feminina e um péssimo jornalismo e comentários sociais relatar qualquer outra coisa.”

Na verdade, Sophie Lloyd está em um relacionamento há cinco anos. Ela está com o namorado Christopher Painter há cinco anos e até postou uma história do Dia dos Namorados na última terça-feira. Além de Lloyd, nem Megan Fox nem Machine Gun Kelly disseram nada sobre seus possíveis problemas em público. Antes de deletar sua conta, Megan Fox já havia apenas começado a seguir Eminem, Harry Styles e Timothee Chalamet. Além disso, a legenda em seu post de lixeira em chamas é bastante reveladora do que poderia ter acontecido.