Há um novo meme de Ben Affleck depois que ele fez essa expressão facial no Grammy

Bpt Affleck pode ter comparecido os prêmios Grammy que aconteceu na noite de domingo, mas ele parecia tudo menos interessado no evento.

Fotos de sua expressão impassível se tornaram virais nas redes sociais e os usuários produziram memes hilários para provocá-lo.

O famoso ator participou do evento mais importante da indústria da música ao lado de sua esposa Jennifer Lopezque apresentou o prêmio de Melhor Álbum Vocal Pop.

“Ben Affleck parece que ele prefere ir ao dentista”, escreveu um usuário no Twitter.

“Porque Ben Affleck sempre parece que ele está a 10 minutos de chorar durante uma pausa para fumar muito necessária”, disse outro.

Ben Affleck entediado no Grammy

Cantor famoso Stevie Wonder se apresentou no domingo na 65ª premiação anual do Grammy. mas Affleck não parecia estar tão animado quanto o resto dos participantes.

“Ben Affleck preferiria estar em qualquer outro lugar do que na primeira fila do Grammy assistindo Stevie Wonder esmagar ‘Higher Ground'”, dizia outro tweet.

Quem ganhou e se apresentou no Grammy de 2023?

A lista de artistas também incluiu Harry Styles, Jay-Z, Stevie Wonder, Mary J. Blige, Bad Bunny, Brandi Carlile, Luke Combs, Lizzo, Kim Petras e Sam Smith.

Enquanto isso, Beyoncé quebrou o recorde de mais vitórias no Grammy depois de receber seu 32º prêmio na cerimônia glamorosa.

Beyoncé foi premiado com Melhor Canção de R&B, Melhor Performance de R&B Tradicional, Melhor Álbum de Música Dance/Eletrônica e Melhor Gravação Dance/Eletrônica.