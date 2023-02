Haaland assina outro negócio lucrativo: 20 milhões por ano para igualar Messi, Mbappé e Cristiano

Erling HaalandO contrato do brasileiro com o Manchester City não é a única fonte de renda do internacional norueguês. O artilheiro da Premier League ganha 40 milhões de euros por temporada depois de deixar o Borussia Dortmund verão passado.

A esse número, devemos adicionar seus lucrativos acordos de patrocínio. Conforme relatado pelo The Athletic, Haaland está perto de assinar um contrato com a Nike que o levaria a ganhar 23 milhões de euros por ano.

HaalandO último contrato dele com a Nike terminou em 31 de dezembro de 2021. Desde então, ele ainda não chegou a um acordo com nenhuma empresa, muitas vezes usando chuteiras Nike, Adidas ou até Puma em seus jogos.

Por exemplo, em 13 de junho de 2022, Haaland usou o modelo Ultra 1.3 City da Puma durante sua apresentação no Cidade de Manchester.

Dias antes, ele havia usado chuteiras da Nike em alguns jogos da Liga das Nações com a Noruega, mas também foi visto usando o Adidas X Speedportal.

Depois de muitos meses usando o Nike Zoom Mercurial Vapor 15 em suas partidas da Premier League, os rumores foram descartados.

Haaland, com Adidas, Nike e Puma nesta temporada.

Veja como funciona o mercado de chuteiras

É comum no futebol que os jogadores demorem um pouco para escolher a marca que vai vesti-los. Nesse período, os jogadores usam chuteiras pretas ou alternam entre marcas diferentes.

Esses acordos, claro, vão muito além das chuteiras usadas pelo jogador nas partidas. Eles se estendem ao sportswear ou streetwear.

“Normalmente, quando o contrato está prestes a terminar, ou já está encerrado, os jogadores costumam usar chuteiras totalmente pretas para avisar às marcas que estão livres [to negotiate]. Alguns também pintam as chuteiras com desenhos ou cores para encobrir o logotipo”, a migaespecialista no mundo das chuteiras, conta ao MARCA.

Haaland, em jogo contra o City.

“Haaland nunca calçou botas pretas. Ele simplesmente calçou as que queria continuar usando ou o que queria experimentar”.

Como explica o The Athletic, para o Cidade de Manchester atacante, o conforto e a satisfação que sente com as atuais chuteiras Mercurial foram fundamentais para sua decisão.

Neymar, em partida contra o PSG.

Haaland sobe ao pódio dos jogadores mais bem pagos

Se a informação do The Athletic for confirmada, Haaland fará o pódio dos jogadores mais bem pagos do mundo das marcas esportivas.

Neymar encabeça a lista seguido por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Mario Balotelli.