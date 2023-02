Além de saber evitar o mau odor na boca, é muito importante conhecer também os principais hábitos que causam o mau hálito. Assim, será possível “cortar o mal pela raiz” e impedir que o cheiro ruim acabe se proliferando. Até porque, é muito desconfortável ter problemas com mau hálito, não é mesmo?

Por isso, preparamos este conteúdo com uma série de considerações relevantes sobre o tema. Não deixe de acompanhar!

5 hábitos que causam o mau hálito

Os hábitos que causam o mau hálito acabam fazendo parte da rotina de muitas pessoas, sem que elas se dêem conta disso. Por isso, fizemos uma breve lista informativa para que você avalie até que ponto pode estar colocando em prática:

1. Falta de uso do fio dental

Sabemos que muitas pessoas podem ter preguiça de fazer o uso do fio dental diariamente. Porém, esse tipo de comportamento pode causar não só o mau hálito, como também outros problemas de saúde bucal.

Por isso, é muito importante ficar atento a esse ponto e começar a aderir ao uso do fio dental. Ele não precisa ser passado em todas as escovações, mas ao menos uma vez ao dia é importante usá-lo adequadamente.

2. Não escovar a língua

Não escovar a língua é outro hábito que causa o mau hálito devido ao acúmulo de bactérias nessa região da boca. Por conta disso, é muito importante que você sempre use um bom creme dental e uma escova em bom estado para fazer a higienização da língua e impedir que o mau cheiro apareça no dia a dia.

3. Respirar mais pela boca

Algumas pessoas têm o costume de respirar mais pela boca, em vez de pelo nariz. Esse comportamento pode fazer com que a boca fique cada vez mais seca, aumentando as chances de proliferação de bactérias na região.

Consequentemente, esse excesso de bactérias pode causar o temido mau odor, causando desconfortos e constrangimentos. Se você tem o costume de respirar pela boca, é interessante investigar a causa dessa hábito para descartar a possibilidade de problemas na saúde respiratória, ok?

4. Consumir alimentos com muitos condimentos fortes

Alimentos que têm muito tempero e condimentos podem ser saborosos, mas, o consumo exagerado pode ser caracterizado como um dos hábitos que causam o mau hálito.

Se você consome preparos com muita cebola, alho ou outro tipo de tempero bem marcante, talvez seja interessante intercalar um pouco o consumo, para evitar o mau cheiro em determinadas situações.

5. Não beber água

Assim como acontece quando respiramos pela boca na maior parte do tempo, a falta de ingestão de água também pode fazer com que o corpo fique mais “ressecado” e as bactérias proliferem mais na boca.

Primeiro porque você mantém a boca mais seca. Segundo porque a produção de saliva é prejudicada pela falta de água.

Portanto, investir em uma ingestão adequada para o seu organismo é muito importante para evitar mais esse item da lista de hábitos que causam o mau hálito.

Pense em nossas dicas e caso você perceba que o problema ainda tem persistido, converse com um médico ou dentista para investigar as causas e descartar doenças e outros problemas.