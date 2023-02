Haddad diz que vai entregar projeto a Lula

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) confirmou nesta terça-feira (7) que deverá entregar ao presidente Lula (PT) o projeto Desenrola nos próximos dias. Trata-se do programa que prevê a renegociação de dívidas de brasileiros que estão em situação de inadimplência e que precisam de ajuda para limpar o nome.

Esta foi uma das principais promessas de campanha do presidente Lula nas eleições do ano passado. Durante o pleito, ele não chegou a explicar exatamente como o projeto funcionaria. Hoje, informações de bastidores dão conta de que a ideia é ajudar não apenas as pessoas físicas, mas também as pequenas empresas que estão em dificuldades.

“O Ministro Rui Costa (Casa Civil) vai nos convocar uma reunião com o presidente para apresentar o Desenrola, que é um outro programa que vai ter um alcance enorme. Vocês sabem que nós temos hoje 70 milhões de CPFs negativados nos vários órgãos de controle do crédito dentro dos quais o Serasa, SPC assim por diante”, disse Haddad.

“50 milhões desses negativados é uma população de zero a dois salários mínimos que em geral estão em outros programas sociais e se você não desatar esse nó desse alto endividamento no período pós pandemia você não vai reestruturar a vida dessas famílias.”

“E nós podemos estar falando de 100 milhões de brasileiros porque um CPF negativado pode estar dialogando com uma família de quatro pessoas, cinco pessoas. Então nós podemos estar falando de muita gente que mais uma vez vai poder contar com a Caixa Econômica Federal para arrumar sua vida, para dar um horizonte para a sua família”, concluiu o Ministro.

Desenrola no Consignado

Nos últimos dias, o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) falou sobre o assunto. Ele disse que o Desenrola pode ser uma saída do Governo para atender também as pessoas que solicitaram o consignado do Auxílio, mas que acabaram se endividando.

O consignado do benefício foi liberado ainda no ano passado, no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O crédito é voltado para as pessoas que fazem parte do programa e que desejam receber um dinheiro adiantado.

O pagamento acontece na forma de descontos diretos na folha. Assim, todos os meses os usuários que solicitaram o consignado passam a receber a quantia com um desconto de até 40% do valor dos repasses. A taxa de juros máxima é de 3,5% ao mês.

Segundo Dias, as dívidas com o consignado do Auxílio Brasil já ultrapassam a marca dos R$ 8 bilhões. Há uma preocupação com o que pode acontecer com as pessoas que forem excluídas do benefício social já a partir das próximas semanas.

Dívidas

O lançamento do programa Desenrola ainda não tem uma data, mas dentro do Palácio do Planalto há uma ideia de que o Governo vai precisar ser rápido.

Afinal de contas, milhões de famílias brasileiras estão com dívidas e precisam de ajuda. A cada mês sem pagamentos, a situação se torna pior.

Durante a campanha presidencial do ano passado, Lula não foi o único a prometer criar programas para ajudar os endividados. Candidatos como Ciro Gomes (PDT), e Simone Tebet (MDB) também prometeram criar projetos neste sentido. Tebet, aliás, é atual Ministra do Planejamento e Orçamento do Governo Federal.