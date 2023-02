Haddad finaliza proposta de correção da tabela do IR

O Ministério da Fazenda finalizou a proposta de correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Sendo assim, a nova tabela irá ampliar a faixa de isenção do imposto, que no momento está em R$ 1.903,98. Agora, a decisão final para a proposta está nas mãos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta segunda-feira (13), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a finalização da proposta de correção da tabela do Imposto de Renda. Além disso, o anúncio foi feito durante uma reunião do Diretório Nacional do PT. Até o momento, nada foi falado com relação aos valores da nova faixa de isenção.

De acordo com a assessoria do Partido dos Trabalhadores (PT), Haddad deu um discurso de 40 minutos sobre as políticas fiscais e monetárias. Inclusive, o ministro da Fazenda também informou que o Programa Desenrola foi concluído.

O Programa Desenrola é um novo programa de renegociação de dívidas do Governo Federal, feito em parceria com o banco público. Além disso, o foco deste programa são as famílias de baixa renda que estão em situação de inadimplência.

Atualização do Imposto de Renda

A última atualização da tabela do Imposto de Renda que ocorreu foi no ano de 2015. Com isso, muitos, especialmente os de baixa renda, acabam pagando esse tributo que não deveriam.

Além disso, com o salário mínimo fixado em R$ 1.302, pela primeira vez na história do Brasil os trabalhadores que ganham 1,5 salário mínimo serão taxados. Nesse sentido, durante sua campanha eleitoral, Lula prometeu ampliar em seus quatro anos de mandato a faixa de isenção do Imposto de Renda para até R$ 5 mil. Inclusive, durante uma reunião com as centrais sindicais, em janeiro, Lula afirmou que no Brasil “quem ganha muito paga pouco”.

“Eu tenho uma briga com os economistas do PT. O pessoal fala assim ‘se fizer isenção até R$ 5 mil. são 60% da arrecadação deste país’. Então, vamos mudar a lógica, vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico”, afirmou Lula.

Gastos da campanha de Bolsonaro

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) comentou sobre os gastos do governo anterior, que foram feitos visando a reeleição de Jair Bolsonaro. Segundo ela, o uso da máquina foi absurdo, e os valores podem chegar a R$ 300 bilhões.

“O uso da máquina foi algo absurdo. Haddad nos trouxe um cálculo estarrecedor: foram gastos cerca de R$ 300 bilhões entre isenções fiscais, auxílios, crédito, emendas parlamentares”, afirmou Hoffman.

Essa declaração foi feita na reunião do Diretório Nacional do PT, que ocorreu nesta segunda-feira às 10h, na sede do PT Nacional em Brasília, e integra a programação das comemorações de 43 anos do partido.

É a mesma reunião em que Haddad deu a declaração sobre o reajuste da tabela do Imposto de Renda, que não ocorria desde 2015. Além disso, às 11 horas, Haddad participou de cerimônia de assinatura dos decretos de Recriação do Programa Pró-Catador e do Programa Recicla+, no Palácio do Planalto.