Paris Saint-Germain defensor Achrafi Hakimi estava sorrindo ontem durante a gala The Best que aconteceu na capital francesa, apesar de uma acusação de estupro contra ele ter sido relatada naquela noite.

Foi noticiado pelo jornal francês Le Parisien que uma mulher apresentou queixa contra o defesa marroquino após um acontecimento ocorrido no sábado.

Como o MARCA relatou, o ex- Real Madrid jogador está muito tranquilo apesar das notícias sobre o caso que, segundo a referida mídia francesa, já está nas mãos da promotoria.

Apesar disso, Juiz sustenta que as acusações de um suposto estupro, conforme descrito no Le Parisien, são totalmente falsas.

Contatos pelas redes sociais

Segundo apurou a denunciante, os contactos entre ela e o jogador foram feitos através do Instagram, mas só no passado sábado, com o PSG jogador impossibilitado de jogar devido a uma lesão muscular, quando se enfrentaram fisicamente em sua casa.

No dia seguinte, o denunciante prestou queixa na delegacia, após, segundo o jornal Le Parisien, um amigo ter ido Juizcasa de para ajudá-la a sair.

É provável que demore algum tempo até que algo concreto aconteça com a acusação que possa infringir Juizcarreira. Ele jogou 21 vezes na Ligue 1 para PSG nesta temporada, marcando quatro gols e recebendo três assistências.