Halftime Show Super Bowl: Quais artistas se recusaram a se apresentar no show do intervalo do SB?

Tmaior evento da NFL está marcado para acontecer no domingo, 12 de fevereiro, como Super Bowl LVII Entre o Kansas City Chiefs e a Philadelphia Eagles será realizado no State Farm Stadium em Glendale, Arizona.

Todos os anos, o show do intervalo do Super Bowl atrai o interesse de fãs e espectadores de todo o mundo, com artistas famosos se apresentando no palco.

Rihanna: Representação de grande parte do motivo pelo qual estou fazendo o show do intervalo do Super Bowl

A edição deste ano será encabeçada por Rihannaque já havia recusado uma oferta para se apresentar em 2019 em apoio ao ex-jogador da NFL Colin Kaepernickque protestou contra a brutalidade policial três anos antes, ajoelhando-se durante o hino nacional.

“Eu simplesmente não poderia ser uma vendida, não poderia ser uma facilitadora”, revelou ela em entrevista à Vogue em 2019.

“Há coisas dentro dessa organização com as quais eu não concordo de forma alguma, e eu não estava disposto a ir e servi-los de forma alguma.”

Em setembro, Rihanna foi às redes sociais para anunciar que seria a atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2023, patrocinado pela Apple Music.

The Weeknd, Shakira, Jennifer Lopez, Maroon 5, Lady Gaga, Beyonce, The Black Eyed Peas, Madonna, The Rolling Stones, Prince, Shania Twain e Stevie Wonder são alguns dos artistas que se apresentaram no intervalo do Super Bowl no passado.

Quais outros artistas se recusaram a se apresentar no show do intervalo do Super Bowl?

Porém, não é só Rihanna que decidiu recusar uma oferta para encabeçar o show do intervalo do Super Bowl no passado.

De acordo com o TMZ, Taylor Swift foi oferecido o lugar para o evento deste ano, mas ela recusou em sua tentativa de se concentrar em regravar seus seis primeiros álbuns.

Jay-Z recusou a oportunidade de ser a atração principal da edição de 2020 depois que a NFL supostamente o informou que queria controlar quem ele poderia trazer para a apresentação.

Rosa e Cardi B também rejeitou a oferta da NFL para atuar em 2019 pelo mesmo motivo que Rihanna recusou a oportunidade.

Adele enfatizou em 2016 que ela não se apresentaria no Super Bowl porque “aquele show não é sobre música”.

Enquanto isso, Exilado recusou a oportunidade de se apresentar no Super Bowl de 2004 porque André 3000 “não queria cortar as músicas” para fins de tempo.