Hamilton adverte a FIA: nada vai me impedir de falar

Lewis hamilton não ficou nada satisfeito quando a FIA estabeleceu um novo regulamento para proibir Fórmula 1 motoristas de fazer declarações políticas, religiosas e pessoais.

Discutindo o assunto pela primeira vez após sua aprovação no Conselho Mundial de Automobilismo de dezembro de 2021, presidido por Mohammed Ben Sulayemo piloto da Mercedes deixou claro que não está disposto a parar de falar.

Hamilton não vai cumprir

As declarações do heptacampeão de F1 foram feitas durante Mercedes‘ lançamento do carro na quinta-feira, quando destacou que não vai mudar apesar da lei.

“Essas questões ainda são tão importantes para serem discutidas”, disse Hamilton.

“Acho que vimos nos últimos dois anos como é bom trazer consciência para as coisas, iniciar conversas, responsabilizar organizações e pessoas para que possamos seguir em frente.

“Acho que percorremos um longo caminho. Acho que vimos um grande progresso, mas há mais a fazer e ainda estamos indo para lugares onde ainda há problemas e sei que há trabalho sendo feito nesses lugares também e essas coisas podem levar tempo.

“Vou continuar a ser eu e continuar a lutar por coisas pelas quais sou apaixonado. Não deixaria ninguém me impedir de fazer isso.”

“Isso não me surpreende. Mas nada vai me impedir de falar sobre as coisas pelas quais sinto que sou apaixonado e os problemas que existem.”