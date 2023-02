Hamlin: Não quis desrespeitar a religião por usar jaqueta

Damar Hamlin não vai discutir a causa de seu ataque cardíaco, seu silêncio desperta suspeitas

BO safety do uffalo Bills, Damar Hamlin, disse na quarta-feira que nunca teve a intenção de ofender ninguém por comparecer ao Super Bowl vestindo uma jaqueta que os críticos consideraram uma representação ofensiva de Jesus.

“Depois de conversar com meus pais, entendo como meu casaco pode ter ofendido algumas pessoas”, escreveu Hamlin em nota publicada em sua conta no Twitter. “Nunca foi minha intenção ferir ou desrespeitar ninguém, o casaco é uma arte abstrata para mim.”

Hamlin encerrou seu tópico de duas postagens dizendo que continuará aprendendo com a situação, acrescentando: “Minhas crenças e relacionamento com Deus não estão vinculados a imagens simbólicas”.

O jogador do segundo ano continua se recuperando depois de ter que ser ressuscitado em campo depois de sofrer uma parada cardíaca durante um jogo em Cincinnati, seis semanas atrás, criou um rebuliço por ser fotografado vestindo uma jaqueta azul Kanye West Eternal Saint durante as cerimônias pré-jogo e sentado na NFL Caixa do comissário Roger Goodell no Super Bowl no Arizona no domingo.

A parte de trás da jaqueta apresentava uma ilustração abstrata de Jesus na cruz sob a palavra “ETERNO”. A frente apresentava uma representação abstrata do rosto de Jesus e parece fazer referência a um versículo da Bíblia que diz: “Sem fim ou começo, não há dia nem noite”.

Entre os críticos estava o ex-running back da NFL Adrian Peterson, que se referiu à jaqueta como “blasfêmia” na segunda-feira.

Um dia depois, Peterson escreveu em um post no Instagram que desde então limpou o ar com Hamlin.

“Depois de falar com Damar, entendi que não veio de um lugar de más intenções”, escreveu Peterson. “Peço desculpas por ofendê-lo, apenas me senti ofendido naquele momento como um homem que ama e respeita nosso Senhor e Salvador.”

Hamlin, que recebeu o Alan Page Community Award da NFLPA na semana passada, participou de uma cerimônia pré-jogo na qual a NFL homenageou o treinamento do Bills e Bengals, equipes médicas e socorristas que trataram o jogador de 24 anos da área de Pittsburgh no campo. , e a equipe do Centro Médico da Universidade de Cincinnati, onde ele passou quase uma semana se recuperando.