Handicap de Aaron Rodgers no Pebble Beach Pro-Am gera críticas, QB diz que não pediu por isso

Aaron Rodgers segue curtindo sua offseason, principalmente depois de ter vencido o Pebble Beach Pro-Am torneio de golfe no último fim de semana ao lado Ben Silvermanespancamento Pedro Malnati e Don Colleran por uma tacada com uma pontuação de 26 abaixo do par após três dias de competição.

Alguns acreditam que Aaron Rodgers teve um handicap maior do que o merecido

Aaron Rodgers recebeu um handicap de 10 tacadas em cada uma das três rodadas, número que levantou suspeitas entre alguns de seus rivais no final do torneio.

Keith Mitchell, um golfista profissional que terminou o torneio em quarto lugar ao lado Buffalo Bills quarterback Josh Allene Mitchell não escondeu nada ao abordar Rodgers handicap, expressando que ele e Josh venceram o torneio.

“Aaron Rodgers não conta. O handicap dele era uma porcaria.”

Josh Allen também falou sobre seu colega Rodgers e sua deficiência.

“São apenas três rodadas e um handicap de 2,6 tem 10 tacadas? Vamos lá. Não sei. Não sou a pessoa para fazer essa pergunta. Mas é o que é”, expressou Allen.

Aaron Rodgers diz que não pediu o handicap

Conversando com Pat McAfee essa terça-feira, Aaron Rodgers abordou os comentários sobre seu handicap de 10 tacadas, dizendo que não pediu e foram os organizadores do torneio que decidiram esse número para ele, mesmo depois de tê-lo visto jogando golfe no evento no passado.