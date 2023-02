Harpia ABRE VAGAS em DUAS REGIÕES

A Harpia, empresa de mineração cujo produto é o ouro, que surgiu para criar o legado de estar entre as melhores empresas do setor, focada na valorização de pessoas e do meio ambiente, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Dito isso, com vagas para muitos setores, vale a pena conferir a lista de empregos disponíveis:

Analista de Suprimentos – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Almoxarifado – Nossa Senhora do Livramento – MT – Efetivo;

Banco de Talentos – Harpia Mineração – Banco de talentos;

Coordenador de Almoxarifado – Nossa Senhora do Livramento – MT – Efetivo;

Coordenador de Manutenção Elétrica – Nossa Senhora do Livramento – MT – Efetivo;

Geólogo (a) – Nossa Senhora do Livramento – MT – Efetivo: Conduzir a campanha de Sondagem; Descrição de testemunhos de sondagem; Planejar e aplicar plano de amostragem; Alimentar o banco de dados.

Mais sobre a Harpia e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Harpia, é válido deixar claro que a companhia tem em seu DNAsustentabilidade, ética, eficiência e segurança para todos os seus colaboradores e parceiros. Não à toa, é referência no ramo de mineração.

Por fim, vale destacar que a matriz da Harpia fica na cidade mais rica do país, em São Paulo. Já a unidade da mineração fica localizada na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, no Centro-Oeste.

Conheça alguns dos benefícios ofertados:

Transporte fretado;

Plano Médico;

Plano Odontológico;

Seguro de Vida;

Refeição no local;

Vale Alimentação.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!