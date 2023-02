Harry e Meghan estão longe de ser os “novos garotos do quarteirão” em Hollywood, diz ex-amigo

Ade acordo com um ex-amigo de Meghan Marklea Duquesa de Sussex pensou que ela e Príncipe Harry seria o “número um em Hollywood”, mas a realidade é que eles são “muito baixos na hierarquia”. Nick Edanfitrião de A Agenda Real na Royalty TVdisse que o casal havia subestimado a influência que teriam após se mudar do Reino Unido para os Estados Unidos.

Ede explicou que, em Hollywood, a realeza não se refere a alguém com um título, mas a pessoas como o Kardashians, Beyoncée J. Lo. Além disso, o Obamas e Clintons também têm um status elevado devido à sua posição anterior na Casa Branca.

Ex-mordomo de Lady Di diz que Meghan Markle e príncipe Harry deveriam perder títulos reais

O apresentador acredita que Harry e Meghan não entenderam esse aspecto e, portanto, estão longe de ser o “número um do bloco”.

O duque e a duquesa de Sussex são vizinhos de grandes celebridades

O casal comprou sua mansão em Montecito por US$ 14,65 milhões em 2020, onde têm como vizinhos figuras da realeza da TV como Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres.

Meghan está emocionada com sua nova casa de 18.000 pés quadrados, com nove quartos, 16 banheiros, quadra de tênis, casa de chá, casa de hóspedes com dois quartos, galinheiro, piscina e casa com piscina e duas palmeiras árvores anexadas à parte de trás do jardim. A duquesa disse que se sente “livre” e que morar na casa é “pacífico e curador”.

Sobre a vida nos Estados Unidos, Ede acredita que o casal tem tido dificuldades de adaptação, já que a vida de Harry e Meghan é muito diferente da que levavam no Reino Unido e em sua antiga casa em Nottingham Cottage. Ede disse que o fato de estarem “muito abaixo na hierarquia” tem sido um problema para eles.