Harry e Meghan estão ‘preocupados’ com o status de celebridade na América graças a South Park?

Tele casal real Príncipe Harry e Meghan Markle serviram como a mais recente fonte de inspiração para um episódio do programa americano South Park, e parece que eles não gostam muito de sua paródia.

O mais novo episódio da série animada, intitulado O tour de privacidade globalestreou em Central da comédia nos EUA na quarta-feira e apresenta o “Príncipe do Canadá” e sua princesa lutando para evitar os holofotes.

O declínio do casal real desde que renunciou a seus deveres reais há dois anos, de acordo com o especialista real Neil Seané o que os criadores do show queriam retratar.

“Harry e Meghan devem e estarão muito preocupados com seu status de celebridade na América. Depois de serem ridicularizados pelo desenho satírico, isso mostra realmente o quão longe eles caíram”, escreveu ele em Notícias da raposa.

“A dupla está muito descontente com isso, fui informado por uma boa fonte, e novamente nos perguntamos por quê. É inofensivo e será facilmente esquecido, assim como aquele terrível desenho animado baseado no jovem Príncipe George, cortado após uma temporada”, acrescentou. .

O episódio de South Park teve uma mensagem clara para Meghan e Harry

No episódio, Kyle, um dos Parque SulOs personagens principais de , fica chocado ao saber que o “príncipe burro e sua esposa estúpida” se mudaram para uma nova casa em frente à dele.

Em um trailer postado por South Park StudiosKyle é visto reclamando com Stan e Kenny no refeitório da escola na hora do almoço sobre a mudança do príncipe e da princesa.

“Isso está realmente me deixando louco”, diz Kyle. “Estou farto de ouvir falar deles, mas não consigo fugir deles.”

“Olha, Kyle, nós meio que não nos importamos com um príncipe idiota e sua esposa estúpida”, Stan responde.

Não há muito o que ler, a mensagem dos criadores de South Park é muito direta sobre seus sentimentos em relação a Harry e Meghan.