Harry e Meghan vão parar de revelar segredos reais: eles vão procurar criar uma nova marca para si mesmos

Onas últimas semanas e meses, Príncipe Harry e Meghan Markle dominaram as manchetes por causa dos vários segredos que revelaram sobre o Família real e o que acontece a portas fechadas.

Eles espalharam muita sujeira, irritando seus familiares no processo, mas agora planejam parar.

Príncipe Harry é chamado de “idiota” pela comentarista política Esther Krakue

Príncipe Harry e Meghan Markle têm vários acordos de mídia alinhados, principalmente com a Netflix, mas seus projetos futuros não serão sobre revelar segredos reais ou trazer à tona o passado.

Isso é de acordo com um exclusivo do editor real digital do Daily Express. Emily Ferguson.

“Espera-se que o duque e a duquesa de Sussex comecem uma nova era nos próximos meses e parem de criticar publicamente a família real”, explicou ela.

“Príncipe Harry e Meghanque moram nos Estados Unidos há quase três anos, devem se concentrar em seu futuro, criando novos projetos, desenvolvendo sua marca Archewell e distanciando-se da empresa.

“O casal procurará criar uma nova marca para si, longe do drama de sua desavença com a família real.

“Tal abordagem terá como objetivo melhorar sua reputação e fazer as pazes com atormentarda família.”

Será possível que o príncipe Harry e Meghan Markle deixem o passado para trás?

No entanto, em sua peça, ferguson conversou com especialistas em relações públicas que acham que é mais fácil falar do que fazer.

“Embora o drama possa morrer para atormentar e Meghan em um futuro não muito distante, a rixa real infelizmente os seguirá por anos e anos”, disse o especialista em relações públicas Shannon Inigualável.

“Mesmo que ocorra uma reconciliação, o que certamente poderia acontecer, os holofotes estarão tão fortemente focados em todos eles que o boato nunca estará longe de voltar a funcionar novamente.”

Que outros projetos o príncipe Harry e Meghan Markle têm alinhados?

O casal tem um podcast no Spotify e também pretende fazer mais séries para a Netflix, como o Documentário ‘Live To Lead’um espetáculo inspirado Nelson Mandela.

No entanto, isso também causou polêmica, embora não seja sobre a Família Real, já que A neta de Nelson Mandela, Ndileka, criticou-os por “usar o nome do avô” e “roubar as citações do meu avô”.