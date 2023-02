Harry Styles é outro artista que recusou o convite para se apresentar no King Charles Coronation Concert

Harry Styles está atualmente em turnê pelo mundo com seu amor ligado show e teve que rejeitar a oportunidade de tocar no King’s Coronation Concert. Junto com Harry Styles, Elton John, Adele e as Spice Girls também recusou o convite.

Parece que Palácio de Buckingham não consegue que os artistas se comprometam com a celebração que não é vista há mais de 70 anos, quando a rainha Elizabeth II foi nomeada rainha do Inglaterra e Commonwealth.

Atualmente, a Commonwealth compreende Austrália, Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Nova Zelândia, Ilhas Salomão, Tuvalu, no entanto, houve anúncios de alguns países que deixarão a Comunidade Britânica em breve.

Elton John também rejeitou o convite para se apresentar porque também está em turnê, mas, neste caso, será a última turnê do “Rocketman”.

As Spice Girls também recusaram o concerto de coroaçãot por motivos que ninguém sabe, pois eles anunciaram sua reunião no início deste mês, no entanto, não houve nenhuma confirmação de quando isso acontecerá e se eles gravarão um álbum ou apenas se concentrarão em turnês.

Quais artistas confirmaram sua performance?

Neste ponto, poucos estão confirmados para o evento, incluindo a boyband Pegue isso e Kylie e Dannii Minogue. Mais nomes serão adicionados à programação à medida que o evento se aproxima.

Uma fonte da cerimônia afirma que “Os maiores nomes e atos da música mundial estão sendo abordados para o show. Se você fizer uma lista dos artistas mais populares do mundo nos últimos 30 anos, todos eles serão considerados.“

Príncipe Harry, Meghan Markle e seus filhos não confirmaram nem negaram sua participação no evento histórico, pois não têm se dado muito bem após a publicação de Livro “Spare” de Harry.