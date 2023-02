Haverá vários filmes na série ‘O Senhor dos Anéis’ e Peter Jackson falou sobre seu retorno

Tfilme e sagas literárias de ‘O Senhor dos Anéis’ tornaram-se, por seus próprios méritos, um sucesso intergeracional, onde jovens e velhos são capazes de se conectar através de um mundo de fantasia. A trilogia original de filmes, seguida anos depois pela história de Bilbo Baggins, é um sucesso de bilheteria, mas parece que eles ainda querem continuar explorando o mundo de J. R. R. Tolkien.

Tanto é assim que eles não estão contentes com suas recentes séries de TV, mas gostariam de voltar para a tela grande. Além do mais, a Warner Bros. anunciou oficialmente que chegou a um acordo para fazer “vários filmes” baseados em Tolkienobra literária de.

Peter Jackson pode voltar para novos filmes de ‘O Senhor dos Anéis’

Seja como for, para além do anúncio da distribuidora e do próprio autor original, existe um nome muito importante no universo de ‘Senhor dos Anéis’. Isso pertence a Peter Jackson, diretor das duas trilogias mais importantes da franquia citada. Muitos se perguntam qual será seu envolvimento neles, ao que ele respondeu.

“Warner Bros e Embracer nos mantiveram informados a cada passo do caminho”, Jackson declarado.

“Estamos ansiosos para conversar com eles para ver qual é a visão deles para a franquia”.

A propósito, a Embracer é a empresa que a Warner assinou para fazer os próximos filmes.

Dito isto, e voltando ao assunto em questão, Peter JacksonO retorno de pode ser uma realidade. Embora nada seja certo ainda, o diretor já conversou com ambas as empresas, para que possa retomar o controle dos filmes para realizar suas novas ideias criativas.

Isso é algo que muitos fãs aplaudiram porque, embora a trilogia de ‘O Hobbit’ não tenha saído tão bem quanto a primeira, ele ainda é um dos cineastas mais ligados à obra original.