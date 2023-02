Heck of a Morning: Alexander Volkanovski deve ter uma revanche imediata contra Islam Makhachev após o UFC 284?

Depois de um clássico absoluto entre o ainda campeão peso leve do UFC Islam Makhachev e Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 284, Volkanovski quer correr atrás. Com o desempenho que “The Great” teve na derrota, ele deve ter uma revanche imediata, ou os dois campeões devem seguir para suas respectivas divisões?

Em uma nova edição de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute o memorável evento principal do UFC 284, os resultados da luta depois de assisti-la pela segunda vez e se uma revanche imediata está em jogo para Volkanovski contra Makhachev. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem as acusações de Dan Hooker sobre o uso intravenoso de Makhachev, o desempenho impressionante de Jack Della Maddalena e o que deve ser o próximo para ele depois de derrotar Randy Brown no último sábado, Erin Blanchfield agora enfrentando Jessica Andrade neste sábado na luta principal do UFC Vegas 69, A grande vitória de Yair Rodriguez contra Josh Emmett para conquistar o título interino dos penas e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

