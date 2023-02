Heck of a Morning: Dustin Poirier terá a próxima chance pelo título contra Islam Makhachev?

Dustin Poirier quer ser o próximo desafiante de Islam Makahchev pelo título dos leves do UFC após sua vitória sobre Michael Chandler em novembro passado no UFC 281. Quais são as chances de “The Diamond” realizar seu desejo?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute por que não deveria ser uma surpresa para Poirier acabar lutando contra Makhachev pelo título em seguida, mesmo que Beneil Dariush vença Charles Oliveira no UFC 288 em maio . Além disso, os tópicos incluem o retorno de Tatiana Suarez ao octógono neste sábado e seu plano de voltar ao peso-palha após o UFC Vegas 70, Jon Jones x Ciryl Gane no UFC 285 pelo título vago dos pesos pesados, contra quem Jones poderia lutar em seguida se perder para Gane, Curtis Blaydes x Sergei Pavlovich sendo anunciado como o evento principal do card do UFC em 22 de abril e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.